Trump’a saldırı girişiminde güvenlik zafiyeti! Saldırgan salona böyle sızmış

Ancak güvenlik uygulamalarının herkes için aynı şekilde yapılmadı. Bazı misafirlerden şemsiyelerini büyük mavi çöp kutusuna bırakmaları istenirken, bazı kişilerin ise şemsiyeleriyle salona girişine izin verildi. Uygulamaların eşit olmadığı ve bu durumun saldırganın içeri sızmasına zemin hazırladığı belirtildi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği’nin yemeğine başkanlık döneminde ilk kez katılan Trump, salonda yükselen bağrışmalar ve silah sesleri üzerine Hilton Otel’deki etkinlik alanından hızla dışarı çıkarıldı. Canlı yayınlanan etkinlikte, yemek servisi başladıktan kısa bir süre sonra salondan yükselen sesler dikkat çekti. Bu sırada Trump’ın güvenlik ekibinin uzun namlulu silahlarla salonda görüntülendiği görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Olay anında salonda bulunan bazı davetlilerin çığlık attığı, bazılarının ise “USA (ABD)” şeklinde tezahürat yaptığı duyuldu. Öte yandan ABD medyası, silah seslerinin ekranlara yansıdığı otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Ancak söz konusu bilgi, henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı. Trump'ın, söz konusu olaya rağmen salona dönüp konuşmasını yapabileceği belirtildi.

SALDIRGAN SALONA BÖYLE SIZMIŞ

The Washington Post, aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığı üst düzey isimlerin katıldığı etkinliğin nasıl kabusa dönüştüğünün detaylarını açıkladı.

Hilton Oteli’nin bodrum katındaki geniş balo salonunda düzenlenen etkinlik sırasında, ABD Başkanı Donald Trump sahnede CBS muhabiri Weijia Jiang ile sohbet ediyordu. Bu esnada otelin lobi bölümünden silah sesleri duyuldu.

Silah seslerinin ardından salonda büyük bir panik yaşanırken, davetliler ve gazeteciler masaların altına saklandı. Salondaki güvenlik görevlileri ise katılımcılara "Yere yatın" sözleriyle seslendi.

Gizli Servis ajanları önce ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'i sahneden indirdi. Ardından birkaç saniye sonra Trump güvenli bölgeye götürüldü.

Haberdeki bilgilere göre davetliler, otel girişinde yalnızca bilet kontrolü yapılarak içeri alındı. Ardından alt kattaki salona geçişte metal detektörlerden geçirilerek güvenlik kontrolünden geçirildiler. Ancak uygulamalar herkese eşit şekilde yapılmadı. Bazı misafirlere şemsiyelerini büyük mavi çöp kutusuna atmaları söylenirken, bazı kişilerin şemsiyeleriyle içeri girmesine izin verildi.

Güvenlik görevlileri içeri giren kimi konukların bardaklarını topladı, kimilerinde ise farklı uygulamalar yapıldı.

TRUMP: BURASI ÖZELLİKLE GÜVENLİ BİR BİNA DEĞİL

Trump olaydan yaklaşık bir saat sonra Beyaz Saray'da kameraların karşısına geçti. Otelin güvenlik önlemlerini eleştiren Trump, "Burası özellikle güvenli bir bina değil" dedi. Ayrıca yaşananların, uzun süredir istediği Beyaz Saray balo salonu projesinin neden gerekli olduğunu gösterdiğini savundu. (AA)