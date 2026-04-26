Son Dakika | Beyaz Saray yemeğinde silah sesleri! Trump apar topar salondan çıkarıldı

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı döneminde ilk kez katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde, silah sesleri ve bağrışmaların duyulması üzerine Gizli Servis tarafından güvenlik amacıyla salondan acil olarak tahliye edildi.

OLAYIN GELİŞİMİ

Başkent Washington'daki Hilton Otel'de düzenlenen ve canlı yayınlanan etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa bir süre sonra salonda aniden sesler yükseldi. Silah sesleri ve bağrışmaların duyulmasıyla birlikte, uzun namlulu silahlar taşıyan koruma ekipleri salonda konuşlandı.

Korumalar, Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı güvenlik çemberine aldı. Çift, korumalar eşliğinde etkinlik alanından uzaklaştırıldı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: SALDIRGAN YAKALANDI

Tahliyenin ardından sürece dair bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, failin yakalandığını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı."

Trump'ın Beyaz Saray basın odasında yaptığı açıklamalarda da "Bu çok beklenmedik bir durumdu... Bir adam birden fazla silahla donanmış bir güvenlik kontrol noktasına saldırdı ve etkisiz hale getirildi... Bir polis memuru vuruldu ama çok iyi bir kurşun geçirmez yeleği giymesi sayesinde kurtuldu." dediği kaydedildi.

Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum." yanıtını verdi.

SALDIRGANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Silahlı saldırının ardından Trump, Truht Social sosyal medya hesabından saldırganın fotoğrafını paylaştı.

45 YIL SONRA AYNI OTEL

Olayın meydana geldiği binanın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan'ın 30 Mart 1981'de çıkışında silahlı saldırıya uğradığı Washington Hilton oteli olduğu belirtildi. Aynı yerde 1981 yılında Reagan bir sendika toplantısında konuşma yaptıktan ve etkinlikten çıktıktan sonra otelin dışında John Hinckley Jr. tarafından vuruldu. Reagan acil ameliyatla hayatta kaldı.