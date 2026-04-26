Filistin'de oy sayma işlemleri devam ediyor

Yayınlanma:
İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy verme işlemi tamamlanarak sayım sürecine geçildi. Batı Şeria'da yüzde 53,44, Deyr el-Belah'ta ise yüzde 25 katılımın sağlandığı seçimlerin resmi sonuçları, pazar günü Ramallah'ta düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne bağlı Deyr el-Belah kentinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde oy verme işlemleri sona erdi. Merkez Seçim Kurulunun gözetiminde başlatılan oy sayım işlemleri sürüyor.

KATILIM ORANLARI VE SAYIM SÜRECİ

Merkez Seçim Kurulundan yapılan resmi açıklamada, sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemlerinin "hassasiyet ve şeffaflıkla" yürütüldüğü vurgulandı. Bölgelere göre seçime katılım verileri şu şekilde gerçekleşti:

Batı Şeria: 512 bin 510 seçmen sandık başına gitti. Bölgedeki katılım oranı %53,44 olarak kaydedildi.

Deyr el-Belah (Gazze): 19 bin 962 seçmenin oy kullandığı bölgede katılım oranı %25 seviyesinde kaldı.

RESMİ SONUÇLAR RAMALLAH'TA AÇIKLANACAK

Filistin Merkez Seçim Komisyonu Gazze Bölge Müdürü Cemil el-Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada seçim sonuçlarına ilişkin takvimi paylaştı. Sonuçların pazar sabahı itibarıyla netleşeceğini belirten el-Halidi, resmi sonuçların Ramallah'ta yerel saatle 12.00'de düzenlenecek basın toplantısında kamuoyuna duyurulacağını ifade etti.

RAKAMLARLA YEREL SEÇİMLER

Yaklaşık 1 milyon 30 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimlerde 183 yerel yönetim biriminin temsilcileri belirleniyor. Seçmenler, 491 ayrı merkezde kurulan toplam 1.922 sandıkta oylarını kullandı. 90 belediye meclisi için 321 farklı listeden toplam 3 bin 773 aday yarışıyor. 93 köy meclisinde temsil hakkı kazanmak için 1.358 aday mücadele veriyor.

"İKTİDARIN BARIŞÇIL DEVRİ İÇİN TEK YOL"

Seçimlerin Filistin'deki demokratik süreci güçlendirme adına kritik bir adım olduğunu ifade eden el-Halidi, sürecin taşıdığı anlama dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Özgür ve demokratik bir şekilde seçilmiş bir belediye meclisinin varlığı, Filistin toplumuna seçimlerin iktidarın barışçıl devri için tek yol olduğu mesajını vermektedir. Bu süreç, aynı zamanda uluslararası topluma, Filistin halkının siyasi yaşamını demokratik bir şekilde sürdürmeye ve kurumlarını kendi özgür iradesiyle seçmeye hazır olduğunu gösteren bir mesajdır." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

