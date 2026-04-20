Dünyada ses getiren o karedeki Filistinli kadın ilk defa konuştu! "Bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz"

İtalya'nın önde gelen haftalık dergilerinden L’Espresso’nun kapağında kullandığı fotoğraf, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırmıştı. Dergi, “L’abuso” (İstismar) başlığıyla yayımladığı kapakta, Batı Şeria’da işgalci İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik baskı ve zulmünü gözler önüne serdi.

Kapakta yer alan fotoğrafta, kipa (Yahudi geleneksel şapkası) ve peyotlu (Yahudi erkeklerin başlarının yanlarından uzattığı saç ve sakallar) bir İsrailli erkek, başörtü takan bir kadına cep telefonunu doğrulturken görülüyor. Dergide ayrıca “Siyonist sağın Büyük İsrail’i nasıl şekillendirdiğine” ilişkin bir dosya da yer aldı.

FOTOĞRAFTAKİ FİLİSTİNLİ KADIN İLK KEZ KONUŞTU!

Derginin kapağına taşıdığı fotoğrafta yer alan Filistinli avukat ve Duvar ve Yerleşim Direniş Konseyi üyesi Miad Ebu’l-Rub, ilk kez konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını ve yaşanan baskıları aktaran Ebu’l-Rub, "Gapçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Şeria’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Saldırıların çoğu zaman ağır silahlarla gerçekleştirildiğini ifade eden Ebu’l Rub, Filistinlilerin sistematik biçimde korkutulmaya çalışıldığını belirtti. Ebu’l-Rub, söz konusu fotoğrafın sahadaki gerçekliğin sadece küçük bir bölümünü yansıttığına dikkat çekerek, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." ifadelerini kullandı.

“SİSTEMATİK BİR POLİTİKANIN KÜÇÜK BİR PARÇASI”

Ebu’l-Rub, sözlerinin devamında "Bu görüntü, daha geniş bir davranışın sadece bir parçasını yansıtıyor, burada görülen tekil bir olay değil, daha derin ve sistematik bir politikanın küçük bir parçası” sözlerini sarf etti.

Ebu’l-Rub, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 sonrası dönemde sahadaki şiddetin belirgin şekilde arttığını belirterek "Ekim 2023’ten sonra bu şiddet daha da arttı. Ben-Gvir’in onlara silah sağlaması ve koruma vermesiyle birlikte saldırılar çok daha tehlikeli hale geldi. Bu tür uygulamalar, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak ve yerleşimlerin genişlemesine zemin hazırlamak amacı taşıyor." ifadelerine yer verdi.

Filistin’in açıkladığı resmi verilere göre, Batı Şeria’da Ekim 2023’ten bu yana 1149’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

“EN ÇOK ÇOCUKLARIM İÇİN ENDİŞELENİYORUM”

Sosyal medyada hedef gösterildiğini ifade eden Ebu’l-Rub, özellikle gaspçı İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını aktararak "Ben kendim için korkmuyorum ama dört çocuğum var. En büyüğü yedi yaşında, altı yaşında ve en küçüğü bir buçuk yaşında. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum. Gaspçı İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.

“ZEYTİN AĞAÇLARININ ÖMRÜ SÖZDE DEVLETLERİNİN ÖMRÜNDEN DAHA UZUN”

Filistinli avukat Ebu'l Rub, Ramazan Bayramı sonrası El-Halil yakınlarında çocuklarıyla birlikteyken gaspçı İsraillilerin saldırısına upğradfıklarını anlatarak "12 gaspçı İsrailli aracımızın üzerine çıktı. Çocuklarım o günden sonra geceleri uyumakta büyük zorluk yaşıyor." ifadelerini kullandı. L’Espresso kapağındaki fotoğrafın kendisi için sembolik bir anlam taşıdığını kaydeden Ebu’l-Rub, "Fotoğraf yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.

İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yeni dikimler yaptıklarını ifade eden Ebu'l Rub, "Zeytin ağacı bizim kimliğimizdir, bizim hafızamızdır. Onlar zeytin ağaçlarını söküyor ancak zeytin ağacının ömrü onların ömründen ve sözde devletlerinin ömründen daha uzun." sözlerini sarf etti.

"BU TOPRAKLARDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Ebu’l-Rub, tüm baskılara rağmen Filistin halkının topraklarında kalmaya devam edeceğini belirterek "Biz bu toprakların sahibiyiz ve bu topraklardan vazgeçmeyeceğiz. Bizim toprakla bağımız aidiyet ve kimlik bağı. Bu bağ çok derin. Biz burada kalıcıyız, onlar ise geçici." ifadelerine yer verdi. (AA)