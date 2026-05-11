Ablukaya karşı yeni hamle: Sumud Kara Misyonu Gazze'ye ilerliyor

Gazze’ye yönelik ablukayı protesto etmek ve bölgeye ulaşmak amacıyla organize edilen Sumud Kara Misyonu kapsamında farklı ülkelerden gelen aktivist grupları Libya’da buluştu. Kuzey Afrika’dan yola çıkan yüzlerce kişilik konvoyun Trablus’ta birleşmesi sırasında duygusal anlar yaşandı.

Tunus üzerinden ilerleyen kafileye, Cezayir’den hareket eden aktivistler de katıldı. Yolculuk boyunca Filistin bayrakları taşıyan gruplar, Gazze’ye ulaşma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Libya’daki kampta yaklaşık 50 Türk aktivistin de yer aldığı öğrenildi.

"GERİ ADIM YOK" ÇAĞRISI

Konvoyun Trablus’a ulaşmasının ardından kutlamalar yapıldı, havai fişekler atıldı. Aktivistler, ablukanın sona ermesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunurken, Gazze’ye doğru yola çıkmaya hazır olduklarını ifade etti.

Organizasyonu düzenleyen gruplar, birkaç gün içinde hareket etmeyi planladıklarını duyurdu. Sumud kara filosunun Libya’dan ayrılarak Mısır sınırına yönelmesi ve ardından Gazze’ye ulaşmaya çalışması bekleniyor.

Katılımcılar, karşılaşabilecekleri tüm risklere rağmen geri adım atmayacaklarını belirterek, bu girişimin yalnızca bir yardım hareketi değil, aynı zamanda uluslararası bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi.