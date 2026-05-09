İsrail’in alıkoyduğu Sumud aktivistleri serbest bırakılıyor!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla hareket eden Küresel Sumud Filosu’na yönelik operasyonunda gözaltına aldığı iki aktivistin bugün serbest bırakılacağı açıklandı.

İnsan hakları ve hukuk örgütü Adalah tarafından yapılan açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in (Şabak), aktivistler Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk’in serbest bırakılmak üzere İsrail göçmen bürosuna teslim edileceğini Adalah avukatlarına bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, uluslararası sularda alıkonulan iki aktivistin önümüzdeki günlerde İsrail’den sınır dışı edilmesinin beklendiği kaydedildi.

HUKUK AYKIRI GÖZALTI

Adalah, aktivistlerin bir haftayı aşkın süredir “hukuksuz biçimde” gözaltında tutulduğunu belirterek, İsrail güçlerinin İtalyan bayraklı yardım gemisine uluslararası sularda müdahale ettiğini vurguladı. Açıklamada ayrıca İtalya hükümetinin de İsrail ordusunun operasyonunu hukuka aykırı olarak değerlendirdiği ve saldırıyı kınadığı hatırlatıldı.

Küresel Sumud Filosu’nun 2026 Bahar Misyonu kapsamında Gazze’deki ablukayı kırmak ve bölgeye yaşamsal insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz’e açıldığı belirtilmişti. Ancak filo, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında İsrail ordusunun müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.

FİZİKİ İŞKENCE VE ÖLÜM TEHDİDİ İDDİALARI

İddialara göre İsrail güçleri, Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan kara sularına yakın bölgede teknelere baskın düzenledi. Operasyonda 177 aktivistin alıkonulduğu, bazı aktivistlerin kötü muameleye maruz kaldığı öne sürüldü.

Filoda yer alan Thiago Avila ile Seyf Ebu Kişk’in gözaltı sürecinde yoğun fiziki işkence gördüğü ve sorgu sırasında ölüm tehditlerine maruz kaldığı iddiaları da uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına yansıdı.

Yaşananlar, Gazze’ye yönelik abluka ve uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahalelerin hukuki boyutuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. (AA)