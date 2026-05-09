Son Dakika| Erdoğan'dan Dolmabahçe'de sürpriz zirve: Barzani'yi kabul etti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi kabul etti. Dolmabahçe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin İmralı Süreci açıklaması da geldi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani’yi İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti. Görüşmede ilişkin İmralı Süreci vurgusu da geldi.

Kabulde MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de IKBY ile ilişkilerini güçlendirmeye önem verdiğini vurguladığı belirtildi.

İMRALI SÜRECİ GÜNDEMİ

Erdoğan’ın görüşmede PKK'nın silah bırakmasını başlatan İmralı Süreci hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade ettiği, Türkiye’nin yalnızca kendi sınırlarında değil, komşu ülkelerde de huzur ve istikrarın sağlanmasını arzuladığını dile getirdiği öğrenildi.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve ortak diplomatik temasların da ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı görüşme hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Kabulde bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmamızın süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Irak’taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Merkezi Hükümetin bir an önce teşkilinin Irak’ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğimizi, “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduğumuzu, hem ülkemizde hem komşularımızda huzur ve istikrarı arzu ettiğimizi belirtti."

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

