Son Dakika| Erdoğan'dan Dolmabahçe'de sürpriz zirve: Barzani'yi kabul etti

Erdoğan’ın görüşmede PKK'nın silah bırakmasını başlatan İmralı Süreci hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade ettiği, Türkiye’nin yalnızca kendi sınırlarında değil, komşu ülkelerde de huzur ve istikrarın sağlanmasını arzuladığını dile getirdiği öğrenildi.

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik, ekonomik iş birliği ve ortak diplomatik temasların da ele alındığı bildirildi.

İletişim Başkanlığı görüşme hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Kabulde bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta, Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını, Türkiye olarak çatışmaların bölgemizdeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediğimizi, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmamızın süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Irak’taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önemli olduğunu, Merkezi Hükümetin bir an önce teşkilinin Irak’ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu, ticaret, ulaştırma, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceğimizi, “Kalkınma Yolu Projesi”nin hayata geçirilmesinin sadece Irak için değil Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduğumuzu, hem ülkemizde hem komşularımızda huzur ve istikrarı arzu ettiğimizi belirtti."