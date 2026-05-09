Erdoğan'ın 33 yaşındaki hemşehrisi MSB'de atandığı görev ile muhalefeti ayağa kaldırdı! "Rize-Güneysu-Kasımpaşa" detayı

Kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın MSB’de kritik göreve atanması, yaşı, Rize Güneysu bağı ve görevin askerî karşılığının 'Tümgeneral' olması tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı, Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) dikkat çeken bir görev değişikliğine yol açtı.

33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan’ın sosyal medya profilinde Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan’la çekildiği fotoğrafı kullanması ve profil açıklamasında “Rize-Güneysu-Kasımpaşa” ifadesinin yer alması da atama tartışmalarında öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Avcı’nın yerine Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan atandı.

Atama, Erdoğan’ın 33 yaşında olması, Rize’nin Güneysu ilçesinde doğması ve görevin askerî hiyerarşide tümgeneral kadrosuyla ilişkilendirilmesi nedeniyle tartışma yarattı.

Çınar Kaymakamlığı’nın biyografisine göre Zikrullah Erdoğan, 1993 yılında Rize Güneysu’da doğdu; ilk ve orta öğrenimini Rize’de tamamladı. 2016’da İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu.

Zikrullah Erdoğan'ın AKP'nin önemli isimlerinden Hayati Yazıcı'yı etiketleyerek 2017'de "Yılların eskitemediği bir emice yeri ayrı" dediği de görüldü.

Zikrullah Erdoğan aynı yıl aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü de çift anadal kapsamında tamamladı.

Atama sonrası Zikrullah Erdoğan sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleri ile Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Bakanımız Sayın Yaşar Güler' şükranlarımı sunuyorum. Rabb’im vatanımıza, şanlı bayrağımıza ve milletimize hayırla hizmet etmeyi nasip etsin”

ORKUN ÖZELLER: İŞTE TÜRKİYE YÜZYILI

Atama kararına ilk tepkilerden biri emekli Albay Orkun Özeller’den geldi.

Özeller, Erdoğan’ın görevlendirildiği makamın tümgeneral kadrosu olduğunu savundu ve şu paylaşımı yaptı:

"Biz 1993 yılında Harbiye’den mezun olup terörle mücadeleye başladığımız o günlerde Rize’nin Güneysu ilçesinde bir çocuk dünyaya geliyor adı Zikrullah Erdoğan. Zikrullah eğitim hayatına başlıyor, bizler terörle mücadeleye devam ediyoruz. Onun Üniversiteden mezun olduğu sene yani 2016 yılında bizler Hendek’lerde teröristle mücadelenin en kanlısını en ihanet dolusunu yaşıyoruz .

Aradan 10 yıl geçti ve bugün Zikrullah Erdoğan Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle MSB Tedarik Hizmet Müdürü olarak atandı. Yani bir TÜMGENERAL kadrosuna atanmış oldu. Birikmiş tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine büyük hizmetler vereceğine inanıyorum.

İşte Türkiye yüzyılı”

İYİ PARTİLİ KILIÇ: GENERALLER ASKERİ KOMUT GEÇMİŞİ OLMAYAN...

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, emekli tümgeneral Rafet Kılıç da atamayı askerî kariyer basamakları üzerinden eleştirdi. Kılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“33 YAŞINDA TÜMGENERAL 33 yaşında bir kaymakam, MSB’de Genel Müdür oluyor ve makam karşılığı Tümgeneral rütbesi de alıyor. Harp Okulu mezunu bir subay ise o yaşlarda ancak üsteğmen ya da yüzbaşı…

Bir subayın Tümgeneral olabilmesi için; takım, bölük, tabur, alay, tugay komutanlıkları yapması, operasyon bölgelerinde görev alması ve yaklaşık 30 yıl boyunca TSK’nın her kademesinde emek vermesi gerekiyor.

Yüzbaşılık, binbaşılık, yarbaylık, albaylık ve tuğgenerallik süreçlerinden geçmeden o rütbeye ulaşılamıyor.

Bugün ise yıllarca sahada görev yapmış albaylar ve generaller, askerî komuta geçmişi olmayan genç bir bürokratın emrinde çalışıyor.

Bu durum TSK personelinde nasıl bir ruh hali oluşturuyordur? Motivasyon mu, aidiyet mi, yoksa ciddi bir kırgınlık mı?”"

KAYMAKAMLIK SINAV PUANI ORTAYA ÇIKTI

Anahtar Partili Ahmet Murat Hatabay ise atamayı Zikrullah Erdoğan’ın mülki idare kariyeri, sınav geçmişi ve görevin teknik niteliği üzerinden değerlendirdi. Hatabay şunları yazdı:

“Zikrullah Erdoğan;

Güneysu/Rize doğumlu, kamu yönetimi mezunu. 2017 Kaymakam Adaylığı sınavında yazılı puanı 81,61407.

Mülakat puanı ise 99,33333.

90,47370 nihai başarı puanı ile “3. Sıradan” sınavı kazanmış.

Mülki İdare Amirliği mesleğine intisabının üzerinden 8 yıl daha henüz geçmişken bugün Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı. Burası, mevzuattaki yetki ve sorumlulukları incelendiğinde anlaşılacağı üzere MSB içerisinde özellikle “hesap” alanında çok teknik sayılabilecek bir genel müdürlük. Görevden alınan Genel Müdür Mehmet Avcı nasıl bir insandır, yöneticidir bilmiyorum ama Anayasal Hesap Mahkemesi olan Sayıştay’da Başdenetçilik yapmış.

Hatta Sayıştay Üyeliği için, Sayıştay meslek mensupları kontenjanından başvurup Sayıştay Genel Kurulu tarafından aday gösterilen isimler arasındayken 22.10.2025 tarihli TBMM Genel Kurulunda üyeliğe seçilmemiş. Bugün yine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı görevi sona eren eski Milli Savunma Bakan Vecdi Gönül’ün oğlu İbrahim Ömer Gönül; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığına atandı. İki ayrı üst kurulda başkanlık yapmak için ciddi bir yetkinlik sahibi olunsa gerek. Çünkü teamüller bir kenara hiç rastlanılanilecek bir durum değil bu. Sadece benzer şekilde Şahap Kavcıoğlu, Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine müteakiben Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı olarak atanmıştı daha önce. Doğrusu “kurumlara yönetici bulmak” mı yoksa “yöneticilere kurum bulmak” mı, üzerine iyi düşünmek gerek…

CHP'Lİ BAĞCIOĞLU: ALLAH BİRLİK KOMUTANLARINA YARDIMCI OLSUN

Emekli tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da tartışmayı liyakat ve tecrübe başlığıyla değerlendirdi.

Bağcıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: