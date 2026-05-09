Ankara kulislerinde bir süredir konuşulan ekonomi bürokrasisi değişikliği, gece yarısı yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla resmiyet kazandı. Erhan Çetinkaya, TÜİK başkanlığından alındı ve SPK başkanlığına Mahmut Sütcü getirildi. Kulislerde Şimşek'in bu iki kurumunun üst düzey yönetimini değiştirmek istediği konuşuluyordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları, ekonomi yönetiminde ve devletin bazı kritik kurumlarında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararlarla Merkez Bankası, TÜİK, SPK, KGK, Adli Tıp Kurumu ve Milli Savunma Bakanlığı bürokrasisinde dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

Kararların ekonomi ayağında en çok dikkat çeken başlıklar TÜİK ve SPK oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bir süredir değiştirilmesini istediği belirtilen isimlerin başında TÜİK yönetiminin geldiği konuşuluyordu. Erhan Çetinkaya, TÜİK Başkanlığı görevinden alındı.

TÜİK Başkanlığına, daha önce Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı yapan Mehmet Arabacı atandı.

EKONOMİ YÖNETİMİNDE ÜST DÜZEY DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Yusuf Emre Akgündüz getirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nda da yönetim değişti. SPK Başkanlığına, kurulun İkinci Başkanı Mahmut Sütcü getirildi. İkinci Başkanlık görevine Ahmet Aksu atanırken, Kurul Üyeliğine Yusuf Sünbül getirildi.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atandı. Kurul Üyeliği görevine ise Abdi Serdar Üstünsalih getirildi.

MEHMET ŞİMŞEK İSTEDİĞİ İSİM GELDİ

Paramedya’nın haberine göre, SPK Başkanlığı için Ankara kulislerinde bir süredir yoğun bir isim trafiği yaşanıyordu. Mevcut Başkan Ömer Gönül’ün görevine devam etme ihtimali konuşulurken, MHP kanadının da kurum içinden bir daire başkanı üzerinde ısrarcı olduğu öne sürülüyordu.

Ancak bu yarışta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in desteklediği isim olan Mahmut Sütcü öne çıktı. Eski hesap uzmanı olan Sütcü’nün SPK Başkanlığına atanması, ekonomi yönetiminde karar alma süreçlerinin Şimşek’e yakın bir kadroyla yürütüleceği yorumlarına neden oldu.

FON TASLAĞI GÜNDEMDEYMİŞ

Mahmut Sütcü’nün SPK Başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte piyasaların gözü uzun süredir bekleyen “Fon Taslağı”na çevrildi.

Yaklaşık üç ay önce hazırlanan ve sektör temsilcilerinin görüşüne sunulan taslak, sermaye piyasaları açısından kritik düzenlemeler içeriyor. Paramedya’nın haberine göre, taslağın hayata geçirilmesi için Mehmet Şimşek’in yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Yeni başkanla birlikte bürokrasideki tıkanıklığın aşılması ve taslağın kısa sürede yasalaşma sürecine girmesi bekleniyor.

DİĞER KURUMLARDA DEĞİŞİM

Atama kararları yalnızca ekonomi yönetimiyle sınırlı kalmadı. Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyürek atandı.

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevden alındı. Avcı’dan boşalan göreve Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Doğan getirildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcılığı görevine ise Ahmet Alemdar atandı.