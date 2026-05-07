'Mehmet Şimşek gitsin' diyen AKP'liler korosuna Savcı Sayan da katıldı

'Mehmet Şimşek gitsin' diyen AKP'liler korosuna Savcı Sayan da katıldı
Yayınlanma:
Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirerek, “Artık üçüncü mektubu açma zamanı gelmiştir” açıklamasında bulundu. Sayan, mevcut ekonomi yönetiminin vatandaşın yükünü hafifletemediğini savunup Şimşek’in görevden ayrılması gerektiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları sık sık iktidara yakın gazetelerde eleştiri konusu oluyor. Bazı AKP'li isimler de Şimşek'in politikalarını eleştiren açıklamalarda bulunuyor. AKP'li Şamil Tayyar'ın ardından Savcı Sayan da Mehmet Şimşek'i sert sözlerle eleştirdi. "Sayın Mehmet Şimşek affını istemelidir" başlığıyla sosyal medyada hesabı X'ten açıklamalarda bulundu.

Mehmet Şimşek AKP içindeki muhaliflerine karşılık verdi: Gözleri bozukmuşMehmet Şimşek AKP içindeki muhaliflerine karşılık verdi: Gözleri bozukmuş

SAVCI SAYAN'DAN MEHMET ŞİMŞEK'E SERT TEPKİ

"Görevi bırakan bir Bakan, yerine gelen yeni bakana üç mektup bırakır. Ve der ki: “Ne zaman basınç artar, ne zaman sıkışırsan, bu mektupları sırayla aç.” Yeni gelen bakan bir süre idare eder. Ama bakar ki işler yolunda gitmiyor, birinci mektubu açar. Mektupta şunu yazar: “Geçmişi kötüle.” O da çıkar, geçmişi suçlamaya başlar. Bir süre nefes alır, günü kurtarır. Ama sorunlar bitmez. Bu kez ikinci mektubu açar. Mektupta: “Etrafını kötüle” yazıyordur. Bu sefer de suçu başkalarına atar, ekibini hedef gösterir, Bürokrasiyi suçlar, yine bir süre idare eder. Fakat gerçek değişmez. Sorunlar büyür, çözüm üretilmez. Çaresiz kalınca üçüncü mektubu açar. Ve o mektupta şu yazar: “Kardeş, sen de üç mektup yaz. Çünkü bu işi bilmiyorsun/başaramıyorsun.” Bugün gelinen noktada, bu hikâye bir fıkradan öte bir gerçeği anlatıyor. Sayın Mehmet Şimşek’in artık üçüncü mektubu açma zamanı gelmiştir. Sürekli geçmişi suçlamakla, farklı kesimleri hedef göstermekle ekonomi düzelmiyor. Vatandaşın yükü hafiflemiyor, piyasalarda güven kalıcı hale gelmiyor. Aksi takdirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın bütün çabalarına, milletin verdiği desteğe ve duyduğu güvene rağmen kaybeden biz olacağız. Ve bu ülke, hak etmeyen, bu yükü taşıyamayacak kadroların eline kalma riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Bunun bedeli ise sadece bugünü değil, Türkiye’nin belki de 50 yılını kaybetmesi olacaktır. Bu yüzden mesele artık açık ve nettir: Sayın Mehmet Şimşek’in bırakma zamanı gelmiş, hatta çoktan geçmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Siyaset
Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Merdan Yanardağ'ın 'casusluk' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Özgür Özel, savunma fuarını ziyaret etti: Gurur duyduk
Özgür Özel, savunma fuarını ziyaret etti: Gurur duyduk