Aziz İhsan Aktaş davasında ara karar bekleniyor!
İstanbul Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü bünyesindeki 3 No’lu Duruşma Salonu’nda görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında yargılama süreci sürüyor. İkinci celsenin üçüncü haftasına girilen davada, aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 11 sanığın tutukluluğu devam ediyor. Dünkü oturumda avukatlar, esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye sundu.
Duruşmada, Rıza Akpolat’ın avukatlarının beyanlarının ardından savunma süreci dün itibarıyla tamamlandı.
Mahkeme heyeti, müdafi taleplerine ilişkin ara kararın bugün açıklanacağını bildirirken, dosyanın mütalaanın hazırlanması amacıyla savcılığa gönderileceğini duyurdu. Duruşma savcısının ise gelecek hafta görüşünü mahkemeye sunacağı ifade edildi.
