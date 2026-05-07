Mahmut Tuncer’in oğlu AKP yöneticisi çıktı

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer’in, AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) görev aldığı ortaya çıktı.

AKP MKYK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Mahmut Tuncer’in doğum gününü kutladı.

MAHMUT TUNCER’E ETİKETLİ KUTLAMA

Tuncer babası Mahmut Tuncer’i etiketlediği paylaşımında, “Baba, kökleriyle güç veren, gölgesiyle huzur veren bir çınardır. İyi ki doğdun, yeni yaşın kutlu olsun Babam” dedi.

‘MİLLETİN ADAMI’ MESAJI

Mehmet Umut Tuncer, önceki paylaşımında ise “Milletin adamı; milletle yürüyen, millete hizmeti şiar edinen demektir. Böyle bir liderin izinde, AK davanın neferiyiz” ifadelerini kullandı.