Okullarda güvenlik teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın, okullara 65 bin güvenlik görevlisi ve 100 bin hizmetli alınmasını öngören kanun teklifi, AKP ve MHP’nin oylarıyla Meclis gündemine alınmadı. Özçağdaş, “Maalesef öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın güvenliğini sağlayamıyoruz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş tarafından hazırlanan kanun teklifi, Türkiye genelindeki okullarda güvenlik ve temizlik personeli eksikliğini gidermeyi hedefliyordu. Özçağdaş, teklifini doğrudan Genel Kurul gündemine taşıdı ancak AKP ve MHP’nin oylarıyla önergesi reddedildi.

TEKLİFİN İÇERİĞİ

Özçağdaş’ın 1 Ekim 2025’te Meclis’e sunduğu teklif, okullara 65 bin güvenlik görevlisi ile 100 bin hizmetlinin alınmasını öngörüyordu. Teklif, Milli Eğitim Komisyonu’nda bekletildikten sonra doğrudan Genel Kurul gündemine getirildi ancak kabul edilmedi.

'OKULLARDA GÜVENLİK VE TEMİZLİK SAĞLANAMIYOR'

Teklifin reddedilmesinin ardından açıklama yapan Suat Özçağdaş, şunları söyledi:

“60 bin civarında okulumuzda 15 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmenimiz var. Maalesef öğretmenlerimiz ve çocuklarımızın güvenliğini sağlayamıyoruz, temizlik de sağlanamıyor.”

'İKTİDAR ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKMIYOR'

Özçağdaş, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “Okullarda eğitilmiş kişilerden oluşan güvenlik kadrosu ihdas edilmeli” sözlerini hatırlatarak, “Bu ülkenin güvenlik alanında görev yapmış insanlarına pedagojisi üzerine ders ve eğitimler vererek okullarımızın güvenliğini artırmak zorundayız” dedi. CHP’li vekil ayrıca, “İktidar partisi bu ülkenin çocuklarına sahip çıkmıyor” ifadesini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

