Gülistan Doku için araştırma önergelerine AKP-MHP engeli

Meclis Genel Kurulu, sosyal medyanın 15 yaş altına engellenmesi ve kadınların doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin ikinci bölümünü görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Görüşmelere geçilmeden önce siyasi partilerin gündeme ilişkin önerileri ele alındı.

CHP VE DEM PARTİ’DEN AYRI AYRI ÖNERGE

CHP ve DEM Parti, Tunceli’de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılması için ayrı ayrı önergeler verdi. DEM Parti’nin önergesini Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, CHP’ninkini ise Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca sundu.

KORDU: SÜLEYMAN SOYLU DA DAHİL EDİLMELİ

Ayten Kordu, konuya ilişkin yaptığı konuşmada altı yıldır bu dosyayla ilgili soru önergeleri verdiklerini ancak hiçbirinin kabul edilmediğini belirtti. Kordu, olayın yalnızca bir kadın cinayeti olmadığını, erkek egemen zihniyetin devlet gücüyle nasıl korunduğunu gösteren politik bir vaka olduğunu söyledi. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da soruşturma kapsamına alınması gerektiğini ifade ederek, “Soylu’nun bu durumdan haberdar olmaması mümkün değildir” dedi.

KOÇYİĞİT: MECLİS BİLE ADINI SANSÜRLEMİŞ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP’li vekil Ersan Aksu’nun “olayın kamu vicdanını yaraladığı” yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Hükümetin herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini belirten Koçyiğit, daha önce verdikleri soru önergelerinde Meclis’in bile şüphelilerden birinin adını sansürleyerek “ZV” şeklinde yazdığını söyledi.

AYGÜL DOKU’NUN MESAJI OKUNDU

CHP’li Gülizar Biçer Karaca, Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku’nun kendisine ilettiği mesajı okudu. Aygül Doku, kardeşinin bir mezar taşına kavuşabilmesi için yardım istedi ve bu meselenin artık tüm Türkiye’nin meselesi olduğunu vurgulayarak, milletvekillerinden önergeye destek vermelerini talep etti.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ

CHP ve DEM Parti’nin araştırma önergeleri, AKP ve MHP’li vekillerin oylarıyla kabul edilmedi.