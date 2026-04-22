Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanıyla telefonda görüştü

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanıyla telefonda görüştü
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili arasındaki görüşmede Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan'ın, Steinmeier'e bölgedeki savaşın, Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını söylediği ve barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirti.

Söz konusu görüşme, İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya X hesabı üzerinden duyuruldu.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkilerinin son dönemde gerçekleşen üst düzey temaslarla iyi bir ivme kazandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, bölgemizdeki savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için gayret gösterdiğini söyledi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

