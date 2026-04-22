Meclis'te bir kez daha yoklama kavgası: AKP'li vekilden MHP'li Adan'a "Sen işini yap" çıkışı

TBMM Başkanvekili Celal Adan; sosyal medya ve doğum izni düzenlemesinin görüşüldüğü sırada yapılan yoklamada yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine AKP'li milletvekillerine tepki gösterdi. Adan, kendisine "Sen işini yap." diyen AKP'li Tuğrul'a, "Gevezelik yapma!" şeklinde yanıt verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerinin görüşüldüğü esnada yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine gerginlik çıktı. TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan, Genel Kurul'a katılmayan AKP'li milletvekillerine tepki gösterdi.

MHP'Lİ ADAN'DAN AKP'LİLERE TEPKİ, CHP'LİLERE TEŞEKKÜR

Milletvekillerinin Meclis çalışmalarına katılma sorumluluğunu hatırlatan Adan, "Burada sizin babanızın çocuğu yok! Geleceksiniz, katılacaksınız." ifadelerini kullanarak devamsızlık yapan vekilleri kınadı.

AKP'lilere gösterdiği tepkinin sonrasında Adan, CHP sıralarına dönerek ana muhalefet milletvekillerine teşekkür etti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi; milletimizin iradesini temsil eden, devlet kuran hem kurucu hem Gazi Meclis'tir. Biz bu Meclis'i yönetiyoruz." diyen Adan, şu sözleri sarf etti:

"Bugün görüşülen konu ehemmiyetli bir konu; hem annelerimizi hem çocuklarımızı ilgilendiren bir konu. Ben, toplantı yeter sayısı arandığında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve diğer gruplara teşekkür ediyorum."

AKP'Lİ VEKİLDEN ADAN'A "SEN İŞİNİ YAP" ÇIKIŞI

AKP Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul’un, "Sen işini yap." demesi üzerine Adan, Tuğrul'a, "Sen gelir misin buraya? Gel konuş, gel. Söz vereyim sana. Gevezelik yapma!" diyerek karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

