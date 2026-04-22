AYM Başkanı Kadir Özkaya Erdoğan'ı ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Ankara’da temaslarda bulunarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı makamında ziyaret etti.

Anayasa Başkanı Kadir Özkaya - Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan (22 Nisan 2026)

ÖZKAYA'DAN ERDOĞAN'A ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu kritik görüşmenin içeriğine ve ele alınan konulara dair taraflardan henüz resmî bir açıklama gelmedi.

Yüksek yargı ile yürütme organı arasındaki bu görüşme, devlet protokolü çerçevesinde gerçekleşirken kamuoyu, toplantının ardından yapılacak muhtemel bilgilendirmeleri ve gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.