CHP'li Emir'den Özel İtalyan Lisesi'ne tepki: Öğretmenlerimiz sahipsiz değildir

Yayınlanma:
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İtalyan Lisesi'nde greve çıkan Türk öğretmenlere destek verdi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Türk öğretmenlerin grevine engel olmaya çalıştığını vurgulayan Emir, okul yetkililerine kanunlara uyma çağrısı yaparak "Öğretmenlerimiz yalnız ve sahipsiz değildir!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türk öğretmenlere farklı, İtalyan öğretmenlere farklı davranan Özel İtalyan Lisesine tepki gösterdi.

İtalyan öğretmenler üç farklı sendikada rahatça faaliyet gösterirken Türk öğretmenlerin sendikalaşmasının Millî Eğitim Bakanlığı ve okul yönetimi tarafından engellendiğini belirten Emir, "Öğretmenlerimiz yalnız ve sahipsiz değildir!" dedi.

"İTALYAN YETKİLİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ KANUNLARINA UYGUN"

İstanbul Özel İtalyan Lisesi'nde greve çıkan 14 öğretmene Milli Eğitim Bakanlığı'nın destek çıkması gerekirken, Bakan Yusuf Tekin'in grev kırıcılığı yaptığını ifade eden Emir, "Bu yaklaşım, bakanlık eliyle sendikal örgütlenmenin ve hak arama iradesinin kırılması demektir." dedi.

MEB'in bu yaklaşımını sona erdirmesi gerektiğini vurgulayan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel İtalyan Lisesi yetkililerine de şöyle seslendi:

"İtalyan yetkililer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun, güvenceli toplu sözleşmeyi hemen imzalamalıdır! Öğretmenlerimiz yalnız ve sahipsiz değildir!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
