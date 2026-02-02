Özel İtalyan Lisesi'nde çifte standart tepkisi: Türk öğretmenlerden grev kararı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Özel İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türk öğretmenler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

İtalyan öğretmenler ile kendileri arasındaki maaş farkının yüzde 600 olduğunu belirten eğitim emekçileri, "Biz köle değiliz" dedi.

Grev alanında TÜRK-İŞ'e bağlı Tez-Koop-İş Sendikası yöneticileri ile öğretmenler bir araya gelirken, öğretmenler taleplerinin yalnızca ücret artışıyla sınırlı olmadığını, eşit iş yükü ve eşit muamele istediklerini vurguladı.

"SADAKA DEĞİL, HAKÇA PAY İSTİYORUZ"

TÜRK-İŞ 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, grev alanında yaptığı açıklamada, Tez-Koop-İş Sendikası’nın Özel İtalyan Lisesi’nde yasal çoğunluğu sağlayarak yetki belgesini aldığını ve toplu sözleşme sürecine başladığını hatırlattı.

Erdal, arabuluculuk süresi boyunca sendikanın tekliflerinin okul yönetimi tarafından dikkate alınmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Toplu sözleşme, çalışanların anayasal haklarını kullanarak yaşadıkları adaletsizlikleri gidermek için vardır. Burada mesele sadece ücret değildir. İtalyan öğretmenlerle Türk öğretmenler arasında çok ciddi bir ayrım vardır. Biz haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşıyız. Sadaka istemiyoruz, hakça pay istiyoruz. Uzlaşmadan yanayız ama teslimiyetçi değiliz. Uzatılan eli çevirmeyin, aksi halde bu grev büyüyerek devam eder."

Erdal, açlık sınırının 31 bin lira, yoksulluk sınırının ise 101 bin liraya ulaştığını belirterek, öğretmenlere önerilen ücretlerin bu sınırların altında kaldığını söyledi. TÜRK-İŞ olarak öğretmenlerin yanında olduklarını vurgulayan Erdal, grev süresince dayanışmanın süreceğini kaydetti.

"SÖZ BİTTİ, SON SÖZÜ GREV SÖYLEYECEK"

Tez-Koop-İş İstanbul 5 Nolu Şube Başkanı Selahattin Karakurt ise okul yönetiminin tutumunun yalnızca öğretmenleri değil, velileri ve öğrencileri de mağdur ettiğini söyledi.

"Bu grev, ‘aynı okul, iki farklı dünya’ dayatmasına karşı bir haysiyet mücadelesidir" diyen Karakurt, "İtalyan öğretmenlerle aynı sınıflara girip aynı akademik sorumlulukları üstlenen Türk öğretmenlerin 6 kat daha düşük ücretlere mahkûm edilmesi kabul edilemez" şeklinde konuştu.

1969'DAN BU YANA İLK GREV

Özel İtalyan Lisesi’nde 7 yıldır tarih öğretmeni olarak görev yapan İlhan Gülek, yaklaşık 6 aydır süren görüşmelerden sonuç alınamadığını belirtti. Gülek şunları anlattı:

"Yaklaşık 6 aydır özlük haklarımızın iyileşmesi, yoksulluk ücretinin altındaki maaşlarımızın düzeltilmesi ve İtalyan öğretmenlerle eşit eş yükü için görüşmelerde bulunduk. Bu görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmadı. Özlük haklarımızda, maaşlarımızda bir iyileşme olmadı."

Ben 60 bin lira alıyorum. 2026 yılı için yüzde 15 gibi bir zammın dışında, 2027 için de yüzde 0 gibi bir zam teklifiyle gelindi. Ve hiçbir teklifimiz olumlu karşılanmadı. Dolayısıyla grev kararımızı aldık, astık, okul itiraz etti, oylama istedi."

"Oylama yapıldı. Yine öğretmenlerden yana çıktı. Yine itiraz ettiler. Bugün mahkeme de bizden yana kararını verdi. Ve bugün Türkiye'de hiç olmayan bir şeyi bir yabancı okuldaki ilk öğretmen grevini yapıyoruz. 1969’daki TÖS grevinden sonra ilk defa hakları için grev yapıyorlar."

"BİZ KÖLE DEĞİLİZ"

"İtalyan öğretmenlerle Türk öğretmenlerin maaşlarının arasındaki yaklaşık altı kat fark var. Diğer yabancı okullardaki Türk öğretmenler bizim üç mislimiz maaş alıyor. Piyasası da bu" diyen Gülek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani 180 - 240 bin bandında hemen hemen. Bizimki altmış bin lira. Dolayısıyla bahsettiğim gibi paradan da geçtik. Bir önemsenmeme boyutu var. Yoksa bunun ekonomik bir açıklaması yok. Bu kadar diyen köleci bir mantık var burada. Biz köle değiliz"

"İTALYAN ÖĞRETMENLERİN MAAŞI İLE BİZİM MAAŞIMIZIN ARASINDA YÜZDE 600 FARK VAR"

Özel İtalyan Lisesi’nde 9 yıldır Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışan Sabri Ergün de grevin Türkiye emek tarihi açısından önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yapılan en büyük haksızlık İtalyan öğretmenlerin bizim 6-7 katı maaş alması. Tabii ki alabilirler. İtalya'dan buraya geliyorlar. Başka bir ülkeye geliyorlar. Yüksek maaş alacaklar. Biz İtalyan öğretmenlerin maaşını istemiyoruz. İtalyan öğretmenler gibi 350-400 bin maaş beklentimiz yok zaten. Bizim beklentimiz kendi ülkemizde yaşayabileceğimiz yoksulluk sınırının üzerinde bir maaş almak."

"İtalyan öğretmenlerin karıları, kocaları buraya gelip çalışmadıkları halde bizden fazla para alıyor. Yani biz girdiğimiz nöbetlere, derslere karşı emeğimizi almak istiyoruz. Şu an tabii bildiğim kadarıyla yoksulluk sınırı 90 binin üzerinde. Buradaki öğretmenlerin hepsi Türkiye'nin gerçekten iyi nitelikli, yüksek lisanslı doktorasını yapmış, akademik üretim yapmış, nitelikli öğretmenler. Yoksulluk sınırının altında bir maaşla burada çalışması mümkün değil. Yani bunu demek istiyorum. Yani buradaki öğretmenlerle aramızda yüzde 500-600’lük bir fark var ve daha fazla çalıştığımız halde onların beşte biri altıda biri maaşla çalışıyoruz."

7 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Şebnem İtil

OKUL MÜDÜRÜNDEN ÖĞRETMENLERE TEHDİT

7 yıldır İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Şebnem İtil ise sürecin yaklaşık 3 yıldır devam ettiğini söyledi. İtil, sendikalaşma öncesinde okul yönetimiyle iletişimin tamamen koptuğunu belirterek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sözleşme yenilendiği zaman tek söylenen şey beğenmeyen gitsin. Kapı orada. Sokakta çok adam var. Tarzı çok çirkin muamelelere maruz kaldık. Daha sonra araştırdık ne yapılabilir? Çünkü kontratımızda olan şartlar uygulanmıyor. Baktık olmuyor. Sendikalaşmamız gerektiğini fark ettik. Hiçbir şeye yanaşmadılar. Yüzde on beş teklif edildi. Yüzde on beşle birlikte aylık yetmiş beş bine denk geliyordu bizim maaşımız. Hayır dedik ve bitti."

"BİR ÖĞRETMENE ZORLA İTİRAZ DİLEKÇESİ YAZDIRDILAR, DAHA ÖNCE BÖYLE BİR IRKÇILIĞA MARUZ KALMADIM"

"Bir öğretmene zorla itiraz dilekçesi yazdırdılar. İtiraz da bugün reddedildi ve grev bu şekilde gelişti. İçeride korkunç bir ayrım oluştu. İtalyan meslektaşlarımız ki hepsi Avrupalı sosyalist arkadaşlarımızdı. Bir anda sizin yüzünüzden okul kapanacak. Ya da işte bizim maaşlarımızı açık ettiniz. Bizi kaçıracaklar. Ev kiralarımızı arttıracak ev sahiplerimiz gibi absürt şeyler söylemeye başladılar. Biz de çok şaşırdık, onlar da şok geçirdi. Yani bir anda her şey değişti. İşte bugüne geldik" ifadelerini kullanan İtil sözlerini şöyle noktaladı: