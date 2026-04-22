Saraçhane'deki sert polis müdahalesine savcılıktan takipsizlik kararı!

Cengiz Karagöz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasının ardından başlayan Saraçhane protestolarında polisin sert müdahalesi gündem olmuştu.

21 Mart akşamı Saraçhane’de düzenlenen protestoya katılan Aydın Aydoğan isimli yurttaş, polis müdahalesi sırasında plastik mermi ve yoğun gazdan etkilendiğini belirterek kolluk kuvvetleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Başlatılan ön incelemenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi.

Aydoğan, bu karara karşı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz etti. Dilekçesinde, savcılığın yürüttüğü soruşturmanın “usul ve yasaya aykırı” olduğunu savunan Aydoğan, incelemenin yalnızca emniyetten gelen bilgilerle sınırlı tutulduğunu ileri sürdü.

İtiraz dilekçesinde, olay saat aralığının özellikle belirtilmesine karşın dikkate alınmadığı, sosyal medyada yer alan çok sayıdaki görüntünün incelenmediği ve olay günü birlikte bulunduğu tanığın dinlenmediği öne sürüldü. Ayrıca, telefon HTS kayıtlarının talep edilmediği ve adli raporda yer alan plastik mermi yaralanmalarının göz ardı edildiği vurgulandı.

Aydoğan, vücudunda plastik mermi izleri bulunduğunu ve yoğun gaz nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek, tüm bunların sağlık raporlarıyla sabit olmasına karşın etkin bir soruşturma yürütülmediğini savundu.

Dilekçede ayrıca, dosyanın bilirkişiye gönderilmemesinin ve yalnızca emniyet kayıtlarına dayanılmasının hukuka aykırı olduğu savunularak, bu durumun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesine de aykırı olduğu vurgulandı.

"KAMU DAVASI AÇILSIN" TALEBİ

Aydoğan, mevcut delillerin suç işlendiğine dair yeterli şüphe oluşturduğunu, kolluk görevlilerinin Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu’na aykırı hareket ederek görevlerini kötüye kullandığını öne sürdü. Olayda kullanıldığı belirtilen ZET tüfeğine ilişkin yetki ve zimmet incelemesinin de yapılmadığını belirten Aydoğan, bunun eksik soruşturma anlamına geldiğini kaydetti.

İtiraz dilekçesinde, söz konusu eksiklikler nedeniyle takipsizlik kararının kaldırılması ve şüpheli kolluk kuvvetleri hakkında kamu davası açılması talep edildiği ifade edildi.