Saraçhane davasında 49 kişi hakkında beraat kararı! Kötü muamele iddiaları için suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen eylemler kapsamında 25 Mart 2025’te Saraçhane’deki mitinge katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 49 kişi hakkında mahkeme beraat kararı verdi. Aynı kararda, duruşma sırasında gündeme gelen işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak da suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

MLSA’nın aktardığına göre davanın üçüncü duruşması, salonun yetersiz kalması nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda yapıldı ve yaklaşık 20 dakika gecikmeyle başladı. Sanıklar, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla yargılanıyordu. Dosya kapsamında gözaltına alınıp “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan 14 öğrencinin ise farklı tarihlerde tahliye edildiği belirtildi.

Saraçhane davasında gerekçeli karar açıklandı: Eylemlerde atılan sloganlar ifade özgürlüğü kapsamında

Duruşmada bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin ardından söz alan savunma avukatları, iddianamenin hukuka aykırı olduğunu, delillerin usule uygun toplanmadığını ve sürecin baştan itibaren sorunlu yürütüldüğünü savundu.

Sanıklardan Emir Sayar’ın avukatı, gösterilerin hukuka aykırı biçimde yasaklandığını, gözaltı ve müdahaleler sırasında kötü muamele uygulandığını öne sürdü. Vatan Emniyet’teki gözaltı koşullarının insan onuruna aykırı olduğunu belirten avukat, ilaçların verilmemesi, uzun süreli kötü muamele iddiaları ve ifade alma yöntemlerinin de hukuka aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca dosyadaki görüntü kayıtlarının kesilerek sunulduğunu ve delillerin güvenilir olmadığını ileri sürdü.

Aynı avukat ayrıca, hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması ve derhal beraat kararı verilmesi gerektiğini savunarak, valilik yasağının iptali sonrası suçun unsurlarının oluşmadığını dile getirdi. Daha önceki celselerde dile getirilen kötü muamele iddialarının da mahkeme tarafından suç duyurusuna konu edilmesi gerektiğini belirtti.

"CEZAEVİNE GİRDİĞİMDE İLAÇLARIM 5-6 GÜN BOYUNCA VERİLMEDİ"

Daha önce tutuklanıp tahliye edilen Emir Sayar ise sağlık sorunlarına dikkat çekti. “Düzenli olarak ilaç almam gereken hayati bir hastalığım var. Cezaevine girdiğimde ilaçlarım 5-6 gün boyunca verilmedi. Avukatlarım cezaevi idaresiyle görüştüğü halde verilmedi. Bayram tatili nedeniyle doktor kontrolüne götürülmedim. Bu nedenle tutuklu bulunduğum sürece tek başıma hücrede kaldım. Cezaevinde yine bayram tatili nedeniyle hijyen ürünleri ve suya dahi erişemedim. Cezaevindeki görevliler ilaçlarımı istediğim için sürekli hücreme gelip kötü muamelede bulunuyordu” dedi.

Sayar’ın avukatı da emniyet aşamasında ilaçların kaybolduğunu, müvekkilinin günlerce tecritte tutulduğunu ve sağlık sorunları nedeniyle yeniden tedavi görmek zorunda kaldığını iddia etti.

POLİS MÜDAHALESİ SIRASINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Sanıklardan Muharrem Uyanık ise olay günü eylemde olmadığını, Yenikapı’da yemek yedikten sonra evine yürüdüğü sırada gözaltına alındığını anlattı. Polis müdahalesi sırasında yere yatırıldığını, darp edildiğini ve baygınlık geçirdiğini söyledi. Gözaltı sürecinde ailesine haber verilmediğini ve bu nedenle ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu belirtti.

Uyanık ayrıca dört gün boyunca gözaltında tutulduklarını, kötü koşullarda kaldıklarını ve temel ihtiyaçlara erişimde sorun yaşadıklarını savundu. Beraat talep etti. Avukatı da müvekkilinin olayla bağlantısının bulunmadığını savundu.

Bir diğer sanık Ömer Çelebi ise olay yerinde çalıştığını, tesadüfen bölgede bulunduğunu ve alanı terk ederken gözaltına alındığını söyledi. Emniyette kötü muamele gördüğünü ve ailesinin uzun süre kendisinden haber alamadığını ifade ederek suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

49 KİŞİ HAKKINDA BERAAT KARARI

Savunma avukatları da benzer şekilde, sanıkların alanda bulunmalarının suç teşkil etmediğini ve delillerin yeterli olmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

Savcılık ise esas hakkındaki mütalaasında, suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek tüm sanıkların beraatini istedi. Yargılama sonunda mahkeme, 49 kişinin tamamının beraatine karar verdi. Ayrıca duruşmada dile getirilen işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin olarak ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.