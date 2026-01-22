AKP'nin yoklama oyunu Meclis'i karıştırdı: CHP ve İYİ Parti kürsüye yürüdü

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığını yükselten kanun teklifinin maddelerini görüşürken, yoklama sırasında yaşanan bir olay tartışmaya yol açtı. Görüşmelere TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlık etti.

YOKLAMA SIRASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Teklifin emekli aylığına ilişkin 7'nci maddesinin görüşülmesinden önce, CHP sözcüsü yoklama yapılmasını talep etti. Yoklama başlatıldığı sırada, Genel Kurul salonunda bulunmadığı belirlenen bir AKP milletvekili adına yoklama pusulası verilmesi üzerine gerginlik yaşandı. Bu durumu protesto eden CHP ve İYİ Parti milletvekilleri kürsüye doğru yürüdü. Yaşanan karışıklık üzerine Başkanvekili Adan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi.

BAŞKANVEKİLİ ADAN'DAN SERT TEPKİ

Aranın ardından söz alan TBMM Başkanvekili Celal Adan, yaşanan olaya sert bir dille tepki gösterdi. Adan, "Olmadığı halde kim getirdiyse, ahlaksızdır. Ayıp değil mi? Olmadığı halde buraya kağıt gönderen... Ciddi bir şekilde alındığımı ifade etmek istiyorum. Bu saygısızlık TBMM'ye yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ EMİR AKP’YE YÜKLENDİ

Muhalefet vekillerinin kürsüye yürümesinin ardından bir paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AKP’nin suç üstü yakalandığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“AKP’liler, emeklinin lokmasına göz dikmek için Meclis’te hayalet vekil ile sahtekarlık yaparken suç üstü yakalandı! Olmayan vekilin pusulasıyla emekliyi açlığa mahkum etmeye yeltendiler ve yakalandılar!”

GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLDİ

Yaşanan tartışmanın ardından Genel Kurul çalışmalarına devam edildi ve en düşük emekli aylığını artıran madde de dâhil olmak üzere kanun teklifinin madde görüşmeleri tamamlandı.