CHP'li Ağbaba'dan AKP'nin emekli aylığı teklifine sert tepki: Git annene söyle seni terlikle kovalar

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Genel Kurul’da söz alan vekiller, en düşük emekli maaşı düzenlemesine tepki gösterirken, emeklilerin yaşadığı zorluklara değinerek yapılan zammın yetersizliğini vurguladı.

Konuya ilişkin Samsun Milletvekili Erhan Usta ve CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba değerlendirmelerde bulundu. İYİ Partili Usta, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında gelirle yaşamaya devam edeceğini söyledi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise AKP’li vekillere, içinde bulundukları ekonomik refahı hatırlatarak, “Git bu teklifi annene söyle, annen seni terlikle kovalar.” dedi.

En düşük emekli aylığının 20 bin lira olması komisyonda kabul edildi

AĞBABA: BU TEKLİFİ ANNENE SÖYLE SENİ TERLİKLE KOVALAR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba emekli aylıkları üzerinden AKP'ye yönelik eleştirilerini sıraladı. Emekli aylığı için verilen kanun teklifini işaret eden Ağbaba, rakamın yetersizliğine dikkat çekmek için AKP'li vekillere seslendi.

Bazı vekillerin yaşadıkları ekonomik refaha da göndermede bulunan Ağbaba, AKP'li vekillere seslenerek "Git bu teklifi annene söyle, annen seni terlikle kovalar." dedi.

Ağbaba, şöyle konuştu:

"AK Parti’ye sözlerin başında birkaç söz söylemek istiyorum. Gerçi burada beni dinleyen, emekliyi anlayacak hiçbir konumuz yok. Kimisi Türkiye’nin en büyük holdinglerinden emekli milletvekili, kimisi İstanbul'un en büyük müteahhidi. Dolayısıyla ne desem boş. Ancak oyunu aldınız. Sırtına bindiniz. Şimdi hâkir görüyorsunuz. 'Sen fakirsin, benim muhatabım değilsin' diyorsunuz. Ama onların sesini duymuyorsunuz, kulaklarınızı kapatmışsınız. Ancak şunu bilin ki onların hakkını, hukukunu, şerefini, namusunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Şimdi sözlerimin başında Özlem Hanım’a bir laf atayım. Özlem Hanım, anneniz babanız sanırım emekli öğretmen. Git bu teklifi annene söyle, annen seni terlikle kovalar. Burada Nilgün Hanım var. Plan ve Bütçe Komisyonunun çok kıymetli üyesi. Onun biraz tuzu kuru; iş kadını, fabrikası var. Ya Allah aşkına, bunu Denizli'de, Buldan'da birine söyleseniz; bu emekli maaşı nedir Allah aşkına? Seni de terlikle kovalar. Annenize babanıza söyleyin bakalım. Ben başkanlık sisteminin bu ülkeyi ne hâle getirdiğini kısaca anlatmak istiyorum.

"ANKARA'DA DAYISI OLMAYANLAR EZİLİYOR"

Ağbaba, konuşmasının devamında, Dünya Sefalet Endeksi’ne göre Türkiye’nin yoksullukta dünyada 5’inci sırada olduğunu söyledi. Türkiye’nin gıda enflasyonunda yüzde 28,31 ile Avrupa birincisi olduğunu belirtti.

Türkiye’de yaşanan işsizliğe de dikkat çeken Ağbaba, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Bizden daha kötü olan ülkeler Güney Sudan, İran, Malavi, Haiti. Bizden daha iyi durumda olanlar ise Kolombiya, Burundi, Lübnan, Angola. Tarımda çalışan işçi sayısı 11 milyon 705 bin. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı 6 milyon 500 bin. Evlatlarınızı bir düşünün. Maalesef bu düzen dayıların düzenidir. Ankara'da dayısı olmayanlar ezilirken, dayısı babası AK Parti milletvekili ya da siyasetçi olanlar işe giriyor. Hakkını yemeyelim; AK Parti fakir fukara çocukları arasında ayrım yapmıyor. CHP’li olsa da işe giremiyor, DEM’li olsa da, MHP’li olsa da işe giremiyor. Ama zengin, siyasetçi tanıdığı olanlar işe giriyor. Yoksulların, AK Parti'ye oy veren gençlerin, MHP'ye oy veren yoksul gençlerin dayısı yok. Onların dayısı Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Artık sadece en düşük emekli alanlar değil; doktoru da, öğretmeni de, işçisi de yoksullaşmış durumda. 23 yılın sonunda Türkiye’yi getirdiğiniz nokta budur. Bu emekliler dünyanın en büyük ekonomistleridir. Verdiğiniz zam bin TL. Gidin Kızılay’a, siz Çukurambar'ı seversiniz; bir döner 450 TL, bir kilo et bin TL. Günlük 33 TL düşüyor. Çay 25 TL, simit 20 TL. Ya çay içeceksiniz ya simit alacaksınız. Gelinen durum bu"

"MİLYONLARCA EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"

Genel Kurul'da İYİ Parti Grubu adına söz alan Samsun Milletvekili Erhan Usta, toplumda emeklilere ilişkin ciddi bir beklenti olduğunu belirtti.

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarıldığını belirten Usta, 900 bin kişinin daha en düşük emekli maaşı alma kapsamına girdiğini kaydetti.

Usta, ücret tartışmalarının en düşük ve asgari düzeyler üzerinden yürütülmesini eleştirerek açlık sınırının 30 bin 143 lira olduğunu, bu rakamın hazirana kadar daha da artacağını söyledi.

Bu durumda, milyonlarca emeklinin açlık sınırının altında bir gelirle yaşamaya devam edeceğini ifade etti.

"EMEKLİLER TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR"

Usta, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların yalnızca sayısal verilerle açıklanamayacağını söyleyerek, emeklilerin günlük hayatta en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiğini söyledi.

Türkiye’de gelir elde eden yaklaşık 24 milyon kişinin açlık sınırının altında yaşadığını ifade eden Usta, aileler de hesaba katıldığında bu sayının çok daha arttığının altını çizdi.

Emekli maaşlarının düşük olmasının nedeninin emekli sayısının fazlalığı olmadığını dile getiren Usta, Almanya, Fransa ve İtalya örneklerini göstererek, asıl sorunun yetersiz istihdamdan kaynaklandığını söyledi.

"SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN RİSK OLUŞTURUYOR"

Usta, sürekli en düşük emekli aylığı üzerinden yapılan düzenlemelerin sosyal güvenlik sistemi açısından risk oluşturduğunu, prim ödeme süreleri ve tutarları arasındaki farkların ortadan kalkmasının sistemi zayıflatacağını belirtti.

İYİ Parti Grubu olarak en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin öneriler sunduklarını hatırlatan Usta, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en az 25 bin lira önerdiklerini, bu önerinin reddedildiğini söyledi.