Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, en düşük emekli aylığını 16 bin 881 liradan 20 bin 000 liraya çıkaran yasa teklifini kabul etti.

Komisyonda kabul edilen bu düzenleme, açlık sınırının altında maaş alan milyonlarca düşük gelirli emeklinin maaşında artış TBMM Genel Kurulu’nda oylanacak.

Genel Kurul’da da kabul edilmesi halinde düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve 2026 Ocak ayından itibaren emeklilere yeni taban aylık olarak uygulanacak.

CHP TABUT VE ÇEKİÇLE TEPKİ GÖSTERDİ

Komisyon görüşmeleri gün boyunca sürerken görüşmeler sırasında bazı muhalefet milletvekilleri, teklifin kapsamı ve yeterliliğine tepki gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’li milletvekillerinin protesto gösterisi yaparken, tabut ve çekiçle düzenlemeye karşı çıktı.

Kanun teklifinin komisyon aşamasını geçmesiyle birlikte şimdi sıra TBMM Genel Kurulu’nda. Teklifin Genel Kurul’da oylanması bekleniyor; burada da kabul edilmesi halinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak ve yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete’de yayımlanacak.

Sürecin Resmî Gazete’de yayımlanmasına kadar tamamlanması durumunda emeklilerin en düşük maaşı 2026 Ocak ayından geçerli olmak üzere 20 000 liraya ulaşacak.