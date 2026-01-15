Emekliler kendini zincire vurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığını artırmayı öngören düzenleme görüşülürken, Ankara Sakarya Caddesi tarihi bir protestoya sahne oldu.

Geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen ve torununa harçlık veremeyen emekliler, bedenlerini zincirlerle birbirine bağlayarak "sefalet ücretini" reddetti.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ, KAYNAK VAR"

Eylemde konuşan DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, 2026 yılının ilk günlerinde emeklinin payına yine yoksulluk düştüğünü vurguladı.

Kalender, iktidarın "bütçe kısıtlı" masallarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Yalan söylüyorsunuz! Kaynak var ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor. Açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığı bir ülkede, bize reva görülen bin 62 TL’lik artış bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir. O Meclis’ten sefalet kararı çıkarsa, meydanları öfkemizle dolduracağız."

ACI GERÇEK: "ZİNCİRİN PARASI, ZAM KADAR!"

Eylemin en çarpıcı anı ise emekli Rasim Özdemir’in cebinden çıkardığı fatura oldu. Özdemir, sesini duyurmak için satın aldığı birkaç metrelik demir zincirin fiyatı ile kendisine teklif edilen zam tutarını kıyasladı:

"Bize reva görülen bin 60 lira; biz şu kendimizi bağladığımız zincire 700 lira para ödedik! Yani neredeyse bize yapılan zam kadar para verdik bu zincire. Dünyanın vergisi toplanıyor; telefondan, arabadan, mazottan... Bu vergiler yandaşa giderken emekliye neden yok? Biz açlık sınırının altındaki bu ücreti protesto ediyoruz."