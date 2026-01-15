Emekliler kendini zincire vurdu

Emekliler kendini zincire vurdu
Yayınlanma:
Bugün yurdun dört bir yanında emekli ve memurlar sokaktaydı. Ankara'da ise "1.062 TL" zam pazarlığı yapılırken, emekliler kendilerini zincire vurdu. DİSK Emekli Sen’in öncülüğünde yapılan eylemde, iktidarın "kaynak yok" savunmasına sert tepki gösterildi: "Kaynak var ama emekliye değil, faiz lobisine akıyor." dendi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylığını artırmayı öngören düzenleme görüşülürken, Ankara Sakarya Caddesi tarihi bir protestoya sahne oldu.

2026'nın ilk maaşını alan memurlar soluğu bakanlıkta aldı2026'nın ilk maaşını alan memurlar soluğu bakanlıkta aldı

Geçinemeyen, kirasını ödeyemeyen ve torununa harçlık veremeyen emekliler, bedenlerini zincirlerle birbirine bağlayarak "sefalet ücretini" reddetti.

"YALAN SÖYLÜYORSUNUZ, KAYNAK VAR"

disk-emekl-eylem-2.jpg

Eylemde konuşan DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, 2026 yılının ilk günlerinde emeklinin payına yine yoksulluk düştüğünü vurguladı.

Diyarbakırlı emekliden iktidara zehir zemberek sözler: "Güçleri yetse Azrail’le sözleşme yapacaklar"Diyarbakırlı emekliden iktidara zehir zemberek sözler: "Güçleri yetse Azrail’le sözleşme yapacaklar"

Kalender, iktidarın "bütçe kısıtlı" masallarına şu sözlerle yanıt verdi:

"Yalan söylüyorsunuz! Kaynak var ama bu kaynak emekliye değil, bir avuç ranta ve faiz lobisine akıtılıyor. Açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığı bir ülkede, bize reva görülen bin 62 TL’lik artış bir zam değil, emeklinin aklıyla alay etmektir. O Meclis’ten sefalet kararı çıkarsa, meydanları öfkemizle dolduracağız."

ACI GERÇEK: "ZİNCİRİN PARASI, ZAM KADAR!"

disk-emekl-eylem-1.jpg

Eylemin en çarpıcı anı ise emekli Rasim Özdemir’in cebinden çıkardığı fatura oldu. Özdemir, sesini duyurmak için satın aldığı birkaç metrelik demir zincirin fiyatı ile kendisine teklif edilen zam tutarını kıyasladı:

Memur meydanda gözler Şimşek'teMemur meydanda gözler Şimşek'te

"Bize reva görülen bin 60 lira; biz şu kendimizi bağladığımız zincire 700 lira para ödedik! Yani neredeyse bize yapılan zam kadar para verdik bu zincire. Dünyanın vergisi toplanıyor; telefondan, arabadan, mazottan... Bu vergiler yandaşa giderken emekliye neden yok? Biz açlık sınırının altındaki bu ücreti protesto ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
Ekonomi
Dünyanın iki dev bankasının karı tahminleri yerle bir etti
Dünyanın iki dev bankasının karı tahminleri yerle bir etti
Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 9 Ocak haftasında arttı
Merkez Bankası rezervleri belli oldu: 9 Ocak haftasında arttı