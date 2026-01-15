Memur meydanda gözler Şimşek'te

2026 yılının ilk maaş günü, kamu çalışanları için banka hesaplarını kontrol etmenin ötesinde, meydanlarda bir hesaplaşma gününe dönüştü. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nin önünde toplanan kalabalık, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sadece bir zam talebini değil, kamudaki gelir dağılımının yapısal krizini dile getirdi.

Memur-Sen öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı başlatılan protesto dalgası, Malatya’da soğuk havaya rağmen yükselen sloganlarla karşılık buldu. Sendika üyeleri, “Memur burada Şimşek nerede?” ve “Susma haykır, adalet haktır” sloganlarıyla, ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele stratejisinde sabit gelirlileri hedef alan politikalarına karşı ses yükseltti.

MAAŞ GÜNÜNDE MEYDAN OKUMA

Protestonun zamanlaması manidardı. Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, basın açıklamasını okurken takvime dikkat çekti: "Bugün 2026 yılının memurlar için ilk maaş günü." Ancak bu gün, finansal bir rahatlamadan çok, alım gücündeki erimenin somutlaştığı bir anı temsil ediyordu.

Söylemez’in konuşması, kamu personel rejimindeki derin çatlaklara işaret etti. 7. ve 8. Dönem Toplu Sözleşmeleri’nde belirlenen zam oranlarının enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Söylemez, aynı ofis içinde çalışan ancak farklı statü ve maaşlara sahip personel arasındaki "uçuruma" dikkat çekti. "Aynı odada birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarımızla aramızdaki uçurumu kapatmak yerine, Maliye Bakanlığı ve Kamu İşveren Hakem Heyeti adaletsizliği derinleştirmeyi tercih etmiştir" diyen Söylemez, kamudaki çalışma barışının bozulduğunu net bir dille ifade etti.

Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı

'YAPBOZ SİSTEMİ' VE MALİYE POLİTİKASI

Göstericilerin taşıdığı dövizler, taleplerin sadece maaş artışıyla sınırlı olmadığını, sistemik bir reform isteğini yansıtıyordu. “4688 sayılı Kanun acilen değişsin”, “Ya vergi sabitlensin ya matrah yükseltilsin” ve “Kamuda çalışma barışı için ücret reformu şart” mesajları, sorunun kökenine inen yapısal eleştirilerdi.

Söylemez, mevcut ücret politikasını "yapboz sistemi" olarak nitelendirerek, iki yılda bir değişen ve istikrar sağlamayan bu anlayıştan vazgeçilmesi çağrısında bulundu. "Parçacı düzenlemelerle değil, ancak bütüncül bir düzenlemeyle çarpıklık giderilebilir" diyen Söylemez, belirli kesimlere yönelik yapılan iyileştirmelerin, genel memnuniyetsizliği artırdığını savundu.

ENFLASYON FATURASI VE ADİL PAYLAŞIM

Basın açıklamasının hedefinde, enflasyonla mücadelenin faturasını memura kesen ekonomi yönetimi vardı. "Memuru ezerek enflasyonla mücadele yürütülemez" diyen Söylemez, sabit gelirlilerin krizin sebebi değil, mağduru olduğunu vurguladı.

Maliye Bakanlığı’na "adaletsiz anlayıştan vazgeçme" çağrısı yapan Söylemez, emeğin hakkının tastamam verilmesi ve adil paylaşım ilkesinin benimsenmesi gerektiğini belirtti. Eylem, 2026’nın ilk maaş gününde, cüzdanlardaki eksiği meydanlardaki taleple kapatmaya çalışan memurların "Bu aşamadan sonra kimse 'görmedim, duymadım' diyemez" sözleriyle son buldu.