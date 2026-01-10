Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı

Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı
Yayınlanma:
Enflasyon ile birlikte milyonlarca memurun alacağı zam ortaya çıkarken Memur-Sen'den toplu sözleşme eleştirisi geldi. Sendika başkanı Yalçın, bu sistemin artık yükü kaldırmadığına işaret etti.

Memur-Sen tarafından düzenlenen ve kamu görevlilerinin sendikal haklarının ele alındığı sempozyumda konuşan Ali Yalçın, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun tamamen işlevsizleştiğini duyurdu.

BES: Memur ailesinin açlık sınırı 39 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandıBES: Memur ailesinin açlık sınırı 39 bin lirayı aştı, yoksulluk sınırı 97 bin liraya dayandı

2001 yılında yasalaşan ve 2010 yılında toplu sözleşme hakkını içerecek şekilde revize edilen mevzuatın, günümüz şartlarını taşımaktan çok uzak olduğu vurgulandı.

YASA 25 YILLIK YÜKÜ TAŞIYAMIYOR

2022/01/06/aclik-siniri-memur-sen.jpg

Ali Yalçın, kanunun yürürlüğe girdiği 2001 yılında 873 bin olan kamu görevlisi sayısının bugün 4 milyona ulaştığını, memur emeklisi sayısının ise 2,5 milyonu aştığını hatırlattı.

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı

Mevcut sistemin en fazla üç veya beş sözleşme yapılabilecek şekilde kurgulandığını yıllar önce belirttiklerini söyleyen Yalçın, "Ondan sonra bu yasa tıkanır ve yeni tartışmak mecbur hale gelir demiştik. Hakikaten de kanunun üzerinden 25 yıl geçti" ifadeleriyle sistemin çöküşüne işaret etti.

30 GÜNLÜK SÜRE PAZARLIK DEĞİL OYALAMA

Toplu sözleşme görüşmelerinde bine yakın maddenin masaya geldiğini belirten Memur-Sen Başkanı, 30 günlük yasal sürenin hiçbir meselenin sağlıklı şekilde tartışılmasına müsaade etmediğini dile getirdi.

Yalçın, 8'inci dönem toplu sözleşme sürecinin de benzer yasal boşluklar ve "göstermelik" toplantılarla ötelenmesi nedeniyle krizle sonuçlandığını aktardı.

Üçüncü büyük memur sendikası iş bırakma kararı aldıÜçüncü büyük memur sendikası iş bırakma kararı aldı

Alternatif bir uzlaştırma veya arabuluculuk mekanizmasının yokluğu nedeniyle, masadaki uyuşmazlıklarda yargı dışında bir çözüm yolu kalmadığı belirtildi.

USLARARASI STANDARTLAR RAFA KALKTI

2025/08/10/ankara-memur-sen-genel-baskani-yalcin-857731-254448.jpg

Mevcut kanunun Türkiye’nin imza attığı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleriyle uyumlu olmadığını savunan Yalçın, iç hukukun evrensel normlara göre sıfırdan inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yalçın, kanunun sosyolojiye ve değişen şartlara cevap veremez hale geldiğini şu sözlerle vurguladı:

"Bizim sendika yasamız altına imza attığımız Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sözleşmelerine uygun değil. İç hukuk ILO normlarına uygun olmadığı gibi uygulamada ve uyuşmazlıklarda da Anayasanın 90’ıncı maddesi işletilmiyor... Kanunun yerine sıfırdan bir kanun yapılması, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna yakışır bir yasa için herkesin sorumluluk alması gerektiği bir zemindeyiz."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Ekonomi
Çiftçiler günlerce grev yapmıştı: Yunanistan tarım ürünlerini korumaya aldı
Çiftçiler günlerce grev yapmıştı: Yunanistan tarım ürünlerini korumaya aldı
Gümüş gibi onlar da mı uçacak?
Gümüş gibi onlar da mı uçacak?