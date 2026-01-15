2026'nın ilk maaşını alan memurlar soluğu bakanlıkta aldı

Türkiye genelinde yüz binlerce kamu görevlisini temsil eden Memur-Sen, Ocak 2026 maaşlarının hesaplara yattığı 15 Ocak'ı eylem gününe çevirdi.

Ankara’daki Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce memur, alkış ve sloganlarla bütçedeki paylarına itiraz etti.

Memur meydanda gözler Şimşek'te

Genel Başkan Ali Yalçın, bakanlık önünde yaptığı açıklamada, maliyecilerin bütçe kalemlerini bir şekilde denkleştirdiğini ancak bu hesapların içine memurun "sosyal maliyetini" katmadıklarını ifade etti.

Yalçın, aynı işi yapıp farklı statülerde oldukları için farklı maaş alan personelin yarattığı huzursuzluğun artık taşınamaz bir boyuta ulaştığını dile getirdi.

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın sistemi eleştirdi.

Konuşmasında Hakem Kurulu ve toplu sözleşme sistemine yönelik sert eleştirilerde bulunan Ali Yalçın, bugüne kadar yapılan sekiz toplu sözleşmenin yarısının uzlaşmazlıkla sonuçlanmasının nedeni olarak sistemin tıkanmışlığını gösterdi.

Memur zamlı maaşları ne zaman ve ne kadar yatacak?

Hakem Kurulu’nun gerçeklere gözlerini kapayıp sadece Hazine’nin talimatlarını dinlediğini savunan Yalçın, masada kazanılan hakların sahada uygulanmadığını belirtti. 4688 sayılı sendika kanununun artık güncelliğini yitirdiğini ve evrensel normlara uygun şekilde değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, bu yasanın memurun yükünü taşımaya yetmediğini açıkça ifade etti.

MEMURUN 'REFORM' REÇETESİNDE NELER VAR?

Memur için ücret reformu talep edildi

Memur-Sen’in çözüm bekleyen talepleri sadece maaş artışıyla sınırlı değil. Ali Yalçın, kamuda barışın sağlanması için kapsamlı bir "Ücret Reformu"nun şart olduğunu belirtti.

Bu reform paketinin içinde 1. dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge vaadinin derhal hayata geçirilmesi, gelir vergisi diliminin memurlar için yüzde 15’e sabitlenerek vergi sömürüsünün durdurulması ve 22 bin 150 lirayı bulan seyyanen ödemenin artık emekli memurların da aylıklarına yansıtılması gibi hayati maddeler yer alıyor.

Memur-Sen'den toplu sözleşme çıkışı

Ayrıca Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın (YHS) tarih olması ve bu personelin Genel İdare Hizmetleri’ne dahil edilmesi ile akademik personelin zam beklentilerinin ötelenmemesi de sendikanın kırmızı çizgileri arasında bulunuyor.