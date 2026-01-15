Memur zamlı maaşları ne zaman ve ne kadar yatacak?

Yayınlanma:
TÜİK’in enflasyon verileriyle şekillenen 2026 yılının ilk memur zammı netleşti. Yüzde 18,60’lık kümülatif artış ve 1.000 TL’lik seyyanen destekle en düşük memur maaşı 60 bin lira barajını aştı. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman ve ne kadar yatacak?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu duyurmasıyla, memur ve memur emeklileri için 2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayan zam oranları kesinleşti.

Toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik dilime, son 6 aydaki yüzde 6,85’lik enflasyon farkının eklenmesiyle toplam kümülatif zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi.

Bu orana ayrıca 1.000 TL’lik seyyanen artış ilave edildi.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR: MEMUR VE EMEKLİ ARASINDAKİ UÇURUM

Yeni düzenlemeyle birlikte en düşük memur maaşı 52.617 TL'den 60.896 TL'ye yükseldi. Ancak asıl dikkat çekici ve tartışmalı olan nokta, emekli memurlar ile çalışanlar arasındaki makasın iyice açılması oldu.

En düşük memur emeklisi aylığı, artışla birlikte 27.889 TL seviyesinde kaldı.

MESLEK MESLEK GÜNCEL MAAŞ LİSTESİ (OCAK 2026)

Kamu personelinin skala tablosu, %18,60 + 1.000 TL artışla şu şekilde güncellendi:

Meslek GrubuOcak 2026 Güncel Maaş (TL)
Uzman Doktor149.577 TL
Avukat87.189 TL
Polis Memuru80.847 TL
Uzman Öğretmen80.370 TL
Hemşire73.246 TL
Öğretmen72.519 TL

ÖDEME TAKVİMİ: MAAŞLAR BUGÜN HESAPLARDA!

Maaş ve fark ödemeleri için belirlenen takvim şu şekilde işleyecek:

Çalışan Memurlar: Yeni zamlı maaşlar ve %18,6’lık farkın yanı sıra 1.000 TL’lik seyyanen artış içeren ödemeler 15 Ocak 2026 (bugün) itibarıyla hesaplara geçiyor.

1-14 Ocak arası oluşacak kısıt farklarının da bugün veya en geç birkaç gün içinde yatırılması öngörülüyor.

Memur Emeklileri: Emekliler aylıklarını ayın ilk 4 gününde aldıkları için, sadece "zam farkı" ödemesini bekliyorlar. Emekli memurların zam farkı ödemelerinin 26-31 Ocak 2026 tarihleri arasında (Ocak ayının son haftası) yapılması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

