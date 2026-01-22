Son Dakika | Emekli zammı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, AKP tarafından sunulan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, AKP tarafından sunulan ve en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören kanun teklifini onayladı. Yapılan oylama sonucunda kabul edilen düzenleme ile asgari emekli maaşı 20 bin TL seviyesine yükseltilmiş oldu.

İKTİDAR TALEPLERE KULAK TIKADI

20 bin TL, emekliler başta olmak üzere birçok kesimden yetersiz olduğu gerekçesiyle tepki çekmiş, kamuoyunda CHP'nin Meclis'te 39 bin TL talepli nöbetinin yanı sıra emekli ücretinin en azından asgari ücret seviyesine çekilmesi gerektiği eleştirileri dile getirilmişti.

TEKLİFE TEPKİ YAĞMIŞTI

Teklifin görüşülmesi öncesinde siyasi partilerden çeşitli açıklamalar gelmişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, emekli maaşlarını "sefalet ücreti" olarak nitelendirmişti. CHP Lideri Özgür Özel de bu konuya dikkat çekerek çağrıda bulunmuştu.

CHP MECLİS'TE NÖBET TUTMUŞTU

CHP'li vekiller, en düşük emekli maaşının asgari ücretle birlikte 39 bin liraya çıkarılması ve tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapılması talebiyle TBMM Genel Kurulu'nda nöbet eylemi başlatmıştı. Yapılan oylama sonucunda teklifin kabul edilmesiyle birlikte en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseltilmiş oldu.

Kaynak:ANKA

