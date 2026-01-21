Emeklilerden MHP Lideri Bahçeli'ye tepki!

İstanbul Çekmeköy'de emekliler, CHP'nin teklifine destek vermeyeceklerini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

CHP'nin Çekmeköy'de düzenlediği Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katılan emekli yurttaşlar, MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi.

Bahçeli'nin; CHP'nin en düşük emekli aylığı ile ilgili yapacağı teklife destek olmayacağını belirtmesine tepki gösteren bir emekli şunları söyledi:

  • "Toplanırız. Bu akşam da şey var; emekli için var. Bu çalışıyor, bu parti ama ne yapacak? Bu Özgür Özel ne yapsın? Kardeşim şimdi burada bitirecek, bitiyor. Ondan sonra Meclis'e gidecek. Değil mi? Bizi savunmak için gidecek. Bahçeli zaten kendini yine satmaya başladı. Sen emekli için çalışacaksın."

Çekmeköy'den seslendi! Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı yanıtıÇekmeköy'den seslendi! Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı yanıtı

"İKTİDARIN DEĞİŞECEĞİNDEN HİÇBİR KUŞKUMUZ YOK"

İktidarın değişeceğini ifade eden bir yurttaş ise şöyle konuştu:

  • "İktidarın değişeceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Yalnız benim gündeme getirmek istediğim olay şu: En düşük emekli maaşı alan emeklilerin maaşlarının düzeltilmesi konusunda, iyileştirilmesi konusunda bir adım atıldı. CHP’nin yaptığı eylemi sonuna kadar destekliyoruz. Bir partinin lideri de "sefalet ücreti" demişti. İşte biz böyle durumlarda taşın altına elimizi de koyarız, vücudumuzu da koyarız demişti ama biz onun taşın altına vücudunu koymasını değil, sadece Meclis’te elini kaldırmasını istiyoruz. O elini kaldırsaydı bugünkü en düşük emekli aylığı böyle olmayacaktı."

28 bin lira emekli maaşı planı suya düştü! Bahçeli Özel'in çağrısına kapıyı kapattı28 bin lira emekli maaşı planı suya düştü! Bahçeli Özel'in çağrısına kapıyı kapattı

Kaynak:ANKA

