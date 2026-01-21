CHP 83'üncü kez meydanda! Özgür Özel AKP'nin miting oyununu Çekmeköy'de ifşaladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mart 2025'te tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri ara vermeden devam ediyor.

83'üncü Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi (21 Ocak 2026)

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki İBB Çekmeköy Spor Kompleksi arkasında düzenlenen mitingde yurttaşlar, mart ayından bu yana 83'üncü kez bir araya geldi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye emekli zammı yanıtı: Versin önergeyi biz ona destek verelim

HALDUN DORMEN UNUTULMADI

Tedavi gördüğü hastanede bugün (21 Ocak 2026), 97 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun mihenk taşlarından Haldun Dormen, CHP mitinginde unutulmadı. Miting öncesinde Dormen için bir başsağlığı mesajı okundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel - İstanbul Çekmeköy (21 Ocak 2026)

CHP LİDERİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da katıldığı cenaze töreninin ardından konuşma yapmak üzere Çekmeköy'e geldi.

Özel, mitingin Şahin Bey Caddesi'nde yapılmak istendiğini ancak AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın buna karşı çıktığını söyleyerek sözlerine başladı.

AKP'NİN MİTİNG OYUNUNU AÇIKLADI

CHP Lideri, soğuk havaya aldırış etmeden meydanı dolduran yurttaşlara şöyle seslendi:

"Bugün Şahinbey Caddesi'nde olmak istedik ancak AK Parti İstanbul İl Başkanlığı; valiliğe ve emniyete, 'İzin vermeyin, Çekmeköy'ün dışında, dolduramayacakları bir meydan verin. Millet bu soğukta gitmez, o meydanda zayıf kalırlar,' dedi. AK Parti'den talimat alan emniyete ve valiliğe söylüyorum: Bakın, Çekmeköy'ü görün!"

Özgür Özel; olay üzerinden 19 Mart sürecinde İstanbul Valiliği'nin eylemleri engellemek için sarf ettiği çabaya rağmen, yurttaşların kendilerine yoğun destek verdiğini hatırlatarak şöyle konuştu:

"19 Mart günü bir sivil darbeye kalkıştılar. CHP’nin değil, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı adayını ve İstanbul'un seçtiği belediye başkanını gözaltına aldılar. O gün bütün İstanbul’u Saraçhane’ye davet ettik. O gün aynı bugün gibi hemen valiliğe ‘Yasak getir, toplanamasınlar’ dediler. Dedik ki ‘Bu yasak sökmez, İstanbul Saraçhane’de olacak.

"Vapurları, yolları, metroları kapattılar ama ilk gece 110 bin aslan yürekliye engel olamadılar. 23 Mart akşamı 1 milyon 100 bin kişi Saraçhane’deydi. Şimdi sen o kitleye Şahinbey'i vermeyeyim diyorsun, o kitle oturur mu evinde İradesine, adayına sahip çıkanlara, bu meydanı hınca hınç dolduranlara helal olsun, selam olsun."

"ÇEKMEKÖY'DE ÇALIŞTIK, DOĞRU BİR ADAY BELİRLEDİK"

"Çekmeköy 1994'te Ümraniye'ye bağlı bir belde olarak kuruldu. 2008'de ilçe oldu. 2009'da ilk belediye başkanını seçti. Bu ilçeyi son yapılan seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi hiç kazanamadı" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ancak Çekmeköy'e ne gücendik, ne alındık, ne de Çekmeköy'de kusur bulduk. Hatayı, kusuru kendimizde aradık. Çalıştık, doğru bir aday belirledik. Orhan Çerkez'i seçimlerde size emanet ettik. %50 oyla seçtiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Ben bugünden önce 4 Ekim 2024'te buraya gelip birçok açılış yapmıştım, toplu açılış törenine katılmıştım. Orhan Başkan seçildiği günden beri bu kente, bu ilçeye hizmet ediyor" ifadelerini kullanan CHP Lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve yapılmaz diyenleri yapmasıyla, büyük emekleriyle takdiri hak ediyor. Her birisini saymak mümkün değil ancak bu kadar başarılı, bu kadar emek veren bir belediye başkanının seçildiği günden bugüne 36 bin ton asfalt serdiğini, 8.800 metre tretuvar ve bordür döşediğini, 2.900 metre yağmur suyu hattı yaptığını söylemezsem olmaz."

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile arasında geçen bir diyalogu hatırlatan Özgür Özel şunları söyledi:

"Dedim ki İnan Güney, Beyoğlu sınırları içinde olan okullarda içme suyu için su sebili, okul sebili uygulaması yapmış. Orhan Başkan'a dedim ki, "Başkanım senden de bekliyorum." Bugün memnuniyetle gördüm ki Çekmeköy'deki 54 okula ücretsiz arıtma suyu sebili konuyor. Buradan kondu, hepsinde var. Sözünü tutmuş, "Yaptım başkanım" diyor. Buradan Türkiye'ye duyuralım. Okul suyu şudur: Okulda zil çalınca çocuklar iki tarafa koşar. Cebinde parası olanlar, anasından babasından iyi bir harçlık alanlar kantine koşar. Oradan iyi, kaliteli suyu kana kana içer. Öbürleri bu yana döner, tuvalet musluklarına gider, tuvaletteki çeşmeden su içer. İşte bu olmasın diye okulların her birine arıtma suyu, arıtma sebili konup bütün çocukların aynı suyu içmesini, zenginle fakirin içi yandığında su içerken bile ayrılmamasını sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğidir.

Şu anda Silivri'de olan bu uygulamayı başlatan, ardından Çekmeköy, Tuzla derken bütün İstanbul'a, bütün Türkiye'ye yaydığımız bu uygulama için İnan Güney kardeşimi selamlıyorum. Belediye Başkanım Orhan Çerkez şahsında tüm başkanlara teşekkür ediyorum.

Ayrıca partinin verdiği talimat doğrultusunda ilçedeki tüm okulları düzenli olarak temizlik hizmeti veriyoruz. 7 kreş açıldı. Partimizin en önem verdiği hizmet; kadını istihdama kazandıran, çocuğu erken yaşta eğitime alan, yeteneklerini kazandıran, geliştiren, varsa bir eksikliği erkenden tespit edip müdahale edilmesini sağlayan kreş uygulamasında biz sıfırdan başladık. Şu ana kadar 7 kreş açıldı, 4'ü hazır, 11 kreşimiz şu anda faaliyette. 2 de İBB'ninkiyle Çekmeköy'de kreş sayımızı sıfırdan 13'e çıkardık. Birinin adını da Manisa'mızın evladı Gülşah Durbay'ın adını verdiler, yürekten teşekkür ediyorum.

İkisi açılmış, beşi kurdele kesilmesini bekler 7 tane taziye evi, Emekli Kültür Evi, Kadın Emeği Pazarı ve Halk Kafe hizmete girdi. Yaşar Doğu Sosyal Tesisleri hizmet veriyor. Biri kadınlara özel iki spor salonu okulu açıldı. Kadın Emeği Merkezi, Engelsiz Etkinlik Merkezi kuruldu. Çocukların güvenle oynayabileceği Susam Sokağı inşa edildi. Yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibine gıda desteği veriliyor. Spor tesisi, cami, yaşam ve mesire alanları, köy pazarı inşaatları tamamlanmak üzere. Orhan Çerkez'e bir kuvvetli alkış hemşehrilerinden. Helal olsun başkana.

Çekmeköy için Orhan Başkan çalışıyor ama bir başkan daha çalışıyor. Kim çalışıyor? Ekrem Başkan! Cumhurbaşkanı adayımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız burada yaptığı mitingde söz vermişti; "Siz Orhan Başkan'a sahip çıkın, ben elimi Çekmeköy'ün üzerinden çekmeyeceğim" demişti. Bu gece burada olsa sizlere Çekmeköy'e yaptıklarını söyleyecekti. Ben söyleyeyim: İstanbul Büyükşehir bu ilçede 8.289 haneye nakdi yardım yapıyor. 23.600 aileye gıda kolisi ulaştırıyor. 1.708 haneye Halk Ekmek desteği veriyor. 5.400 çocuğa Halk Süt ulaştırıyor. 1.670 çocuğa yeni doğan destek paketi verdi. 1.071 haneye bebek beslenmesi desteği sağlanıyor."

Ayrıntılar geliyor...

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İMAMOĞLU SİLİVRİ'DEN ON BİNLERE SESLENDİ

CHP'nin 305 gündür tutuklu olan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Çekmeköy'de bir araya gelen yurttaşlara mektup gönderdi.

İmamoğlu'nun cezaevindeki hücresinde yazdığı mektup CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından seslendirildi.

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şunları söyledi:

“Ne güzelsin Çekmeköy, ne güzelsiniz Çekmeköylüler! İstanbul’un bir ucu Silivri’den Çekmeköy’e kocaman bir merhaba. Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, cesur gençler, canım çocuklar; sizlere özlemle sarılıyorum, her birinizi tek tek hasretle kucaklıyorum. Çekmeköy’ün öz evladı Orhan Çerkez Başkanım, bu güzel ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkçı ve icraatçı uygulamalarının en güzel örneklerini sergiliyor. Kendisine teşekkür ediyor; canla başla milletin hizmetinde olduğu için tebrik ediyorum. Cesur yoldaşlığını canıgönülden hissediyorum.”

“GÖREVE GELDİĞİMİZ GÜNDEN BU YANA HİÇ DURMADIK, HİÇ YORULMADIK”

“Çekmeköylüler 2019’dan bu yana bizleri, bu güzel ilçeye yaptığımız hizmetlerle çok iyi tanıdı. Göreve geldiğimiz günden bu yana hiç durmadık, hiç yorulmadık. İstanbul’un her noktasına aynı özenle, aynı sevgiyle, aynı adaletle hizmet ettik. İstanbul ve Türkiye tarihinin en kapsamlı, en büyük metro yatırımını yapan yönetimiz. Bu çerçevede, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattımızın ilk etabını hizmetinize sunduk. İkinci etapta çalışmalarımız hızla devam ediyor. Şile yolundaki önemli bir trafik problemini çözmek için Taşdelen-Yenidoğan Kavşağı’nın temelini attık. Dere yataklarının, yeşil alanların imar rantına kurban gitmesine asla izin vermedik; Serindere Yaşam Vadisi’ni ve Rahmi Demir Kent Ormanı’nı açtık. Hamidiye ve Sultançiftliği mahallelerimizde kreşlerimizi çocuklarımız ve aileleriyle buluşturduk. Merkez mahallemize de çok yakında bir 'Yuvamız İstanbul' kreşi geliyor. Çocuklarımıza ücretsiz Halk Süt ulaştırdık. Annelerimiz Anne Kart sahibi oldu. Gençlerimize ve çocuklarımıza burs imkânları sağladık. Çiftçilerimize, üreticilerimize daha önce hiç görmedikleri destekleri sunduk. Hiçbir ayrım yapmadan darda olanın, zorda kalanın yanında olduk; olmaya devam ediyoruz.”

“HERKES EMEĞİNİN, ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI SONUNA KADAR ALACAK”

“Bu hizmetleri bir kişiye yaranmak için, bir koltuğun sevdasıyla ya da bir makamın hevesiyle yapmadık. Tüm gücümüzle, tüm vatanseverliğimizle, yalnızca ve yalnızca milletin hakkını millete vermek için çalıştık. Çok daha fazlasını tüm Türkiye’de yapacağız. Her şeyden önce, temelini adaletten alan; bir kişinin değil, kurumların, kuralların üstün olduğu bir devlet yapısı kuracağız. Devlet; bazı kişilerin, kesimlerin değil, herkesin hak ve hürriyetlerinin güvencesi olacak. Her vatandaş insanca ve onurlu yaşama koşullarına sahip olacak. Herkes emeğinin, alın terinin karşılığını sonuna kadar alacak. Emekçiler de alacak, emekliler de alacak. Tarlada, atölyede, ofiste, fabrikada… Nerede olurlarsa olsunlar bu ülkenin bütün üreticileri, girişimcileri en sağlıklı, en kârlı üretim, yatırım ve ticaret koşullarına kavuşacak.”

“HİÇ KİMSEYİ PİYASANIN ACIMASIZ KOŞULLARI KARŞISINDA ÇARESİZ BIRAKMAYACAĞIZ”