28 bin lira emekli maaşı planı suya düştü! Bahçeli Özel'in çağrısına kapıyı kapattı

Emekli maaşlarının artırılması tartışmasında 28 bin lira beklentisi zayıfladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısına sert sözlerle karşı çıktı.

Bahçeli, daha önce emekli maaşlarını “sefalet ücreti” olarak nitelemişti. Grup toplantısında ise sözlerinin arkasında durduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Hatırlarsanız geçen haftaki grup konuşmamda en düşük emekli maaşı olan kardeşlerimizin sefalet ücretine değil en azından insanca yaşayabilecekleri bir seviyeye taşınmasını gündeme getirmiştim. Şu hususu ama fakat demeden tekrar ediyorum. Sözlerimin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız."

"İKTİDAR ORTAĞI DEĞİLİZ" DEDİ

Bahçeli, MHP’nin Cumhur İttifakı içindeki konumunu da şöyle tanımladı:

"Zira bizim aklımızda da, fikrimizde de hep Türkiye'dir, Türk milletidir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı ortağıdır. Ancak iktidar ortağı değildir."

BAHÇELİ ÖZEL'İN ÇAĞRISINI REDDETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay mitinginde Bahçeli’yi işaret ederek şöyle demişti:

"Bu maaşa sefalet ücreti diyen herkes sözünü tutarsa haftaya bir şey olacak. Ondan sonra çok güzel şeyler olacak"

Bu sözlere yanıt veren Bahçeli, CHP’nin önergesine destek vermeyeceklerini açıkladı ve şöyle konuştu:

"Bu tatlı su kurnazına diyorum ki geçiniz bunları, geçiniz. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız, hiç güzel taktiklerinize papuç bırakmayız."

EMEKLİLERİN DURUMU BÖYLE İYİLEŞECEKMİŞ

Bahçeli aynı zamanda 'imkanların artması ile' emeklilerin durumunun 'iyileşeceğini' öne sürdü:

"Biz havanda su dövmeyiz, bulanık suda balık avlamayız. Çölde deve izi saymayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir"

Bahçeli, emekliler üzerinden siyaset yapıldığını iddia etti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in emeklilerle ilgili değerlendirmemizi diline dolaması ve istismara kalkışması kendisini boş yine boşa düşürmüştür."

MECLİS'TE KRİTİK OYLAMA

AKP, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılması için kanun teklifi hazırladı. Teklif, TBMM Komisyonu’nda AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Bugün Genel Kurul’da oylanacak.

Yasanın çıkması için en az 301 oy gerekiyor. AKP’nin 275 milletvekili var. Bu nedenle MHP’nin desteği belirleyici olacak.

Komisyonda MHP, 20 bin liralık teklife “evet” dedi. Ancak parti içinde en düşük maaşın 28 bin lira olması yönünde çalışma yapıldığı biliniyordu. MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da “Emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkartılsın” raporunu Bahçeli’ye sunmuştu.

Son Dakika | Bahçeli: PKK kurucu önderliğine göre SDG süreci baltalıyor

CHP, en düşük emekli maaşının 28 bin liraya çıkarılması için çağrısını sürdürüyor. Muhalefet partileri, MHP’nin de bu yönde oy vermesi hâlinde 28 bin liranın mümkün olacağını savunuyordu.

Ancak Bahçeli’nin “Sizin önergenize destek olmayız” sözleri, bu ihtimali büyük ölçüde ortadan kaldırdı.