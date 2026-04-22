Son Dakika | Ceyhan Belediye Başkanı cezaevinden tahliye oldu: İşte ilk açıklama

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan CHP'li Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi.

327 gün sonra tahliye olan Aydar, gazetecilere şöyle konuştu:

"327 gün sonra özgürlüğümüze kavuştuk. Ama Silivri’de arkamda bıraktığım arkadaşlarım adına üzgünüm. Başta Ekrem Başkanımız olmak üzere, bütün belediye başkanlarımıza ve tüm yoldaşlarımıza buradan şunu söylemek istiyorum: Oradayken bedenim içeride, ruhum dışarıdaydı; şimdi bedenim dışarıda, ruhum içeride. Onlarla birlikte mücadelemiz devam edecek ve bu tahliyelerin devamı gelecektir. Bu artık bir başlangıç olmuştur. Ben tüm basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Özgür Çelik Başkanıma teşekkür ederim; Adana’dan İstanbul’a geldiğimiz zaman onlar karşıladı, şimdi onlar uğurluyor. Çok teşekkür ederim arkadaşlar."

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında CHP'li başkan ve 4 kişiye tahliye

TAHLİYE OLAN AYDAR'DAN HAKKINDAKİ SUÇLAMALARA YANIT

Davada kendisine yöneltilen suçlamalara dair CHP'li Aydar şunları söyledi:

"Aziz İhsan Aktaş’ın "akrabalarımın şirketi" dediği o şirketin belediyeden alacağı 1,5 milyon. "Kimse 1,5 milyona karşılık, değerinden 4-5 kat fazlasına, 20 milyona daire alır mı?" dedim ki kaldı ki savcılık raporlarıyla birlikte dairenin fiyatının babamın sattığı daire fiyatıyla aynı olduğu ortaya çıktı. 1,5 milyona karşılık kimse değerinden fazlasına o kadar paraya daire almaz. 11 ay biz aslında bu yüzden yattık. 11 ay sonra bu kadar kalabalık insan gördüm."

"TAHLİYELERİN DEVAMI GELECEKTİR"

Tutuklu diğer belediye başkanlarının da tahliye edilmesi gerekitiğini vurgulayan Kadir Aydar, "12 metrekare koğuşlarda arkadaşlarım tek başına yatıyor. Onlar adına üzgünüm, biraz da içim buruk" diyerek şunları söyledi:

"Arkadaşlar, orada yatmak kolay değil. Arkadaşlarım dimdik ama bu onların rahat ettiği ya da onların rahatta olduğu anlamına asla gelmiyor. Ekrem Başkanım dimdik orada ayakta, Utku Başkanım, Hakan Başkanım ve ismini sayamadığım tüm belediye başkanlarımız; hepsi dimdik ayakta. Ben onlarla gurur duyuyorum, bu tahliyelerin devamı gelecektir."

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasının bugün görülen duruşmasında; tutuklu CHP'li Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar dahil beş kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde görülen duruşmada hakkında tahliye kararı verilen isimler şöyle: