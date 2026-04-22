Son dakika | Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa: 3 kişi hakkında tahliye talebi

Aralarında CHP’li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 kişinin yargılandığı ve 16’sı tutuklu olan Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davası'nın üçüncü duruşması bugün Silivri'de görülüyor.

Aziz İhsan Aktaş davasında tartışma çıktı: Kadir Aydar salondan çıkarıldı

Duruşmada savcı, tutukluluklara ilişkin mütalaasını açıkladı. Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın aktardığına göre savcı, sanıklar Gülşah Ocak, Ferit Tutşi ve Çağdaş Ateşci hakkında, tahliye kararı verilmesini talep etti.

1 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Savcı ayrıca, savunması henüz alınamayan sanık Mehmet Sağır için ifadesinin alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Savunmaları alınan ve duruşmadan vareste tutulma talebinde bulunan sanıkların taleplerinin kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mağdurun katılma talebinin kabul edilmesini isteyen savcı, tanık dinlenmesi, dosyanın ayrılması (tefrik), mal varlığına ilişkin tedbirlerin kaldırılması ve dosyaların birleştirilmesi taleplerinin ise reddedilmesini talep etti. Tutuklu diğer sanıklar yönünden ise savcı, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesini gösteren somut bulgular bulunduğunu belirterek tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

"ANNEM 98 YAŞINDA, BENİM TUTUKLU OLDUĞUMU BİLMİYOR"

Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ise şunları söyledi:

“Ben başkanvekili olarak olur versem de sorumluyum. Benim yerime başkası olur verse de ben sorumluyum. Bana özel bu muamelenin neden yapıldığını anlamakta zorlanıyorum. Yargılanmaktan korkmuyorum, kaçmıyorum. Koltuk meraklısı değilim. Ben bulunduğum konuma tırnaklarımla geldim. Maddi kazanç kaygısı içinde olmadım. Kamuyu zarara uğratacak hiçbir şey yapmadım. Kendimi itibarsızlaştıracak, ailemin başını öne eğecek, başkaları gibi ömrünü utanç içinde geçirecek bir iş yapmadım. Ben devlet babanın adaletini hissetmedim. Benim annem 98 yaşında, benim tutuklu olduğumu bilmiyor. Yurt dışında olduğumu sanıyor. Annem bir cumhuriyet kadını, lakabı ‘hükümettir’. Biri ona böyle suçlar işlediğimi söylese bir daha kapıma gelmesin der. Ben böyle bir aileden geliyorum.”

Burak Kangal tahliye talebini kendi iletti, Celal Tekin’in avukatı tahliye talebini iletti: “Karı koca ikisi de tutuklu, çocukları var, en azından biri tahliye olsun” dedi.

"İRTİKAP DİYORSUNUZ, İRTİKAP YOK, İHALE DİYORSUNUZ, ORTADA İHALE YOK"

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan tahliye talebinde bulunarak şunları söyledi: