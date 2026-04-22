İftira ile açığa alınan kaymakamdan tutuklanan valiye olay gönderme! "Adalet topaldır ama..."

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ardından, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Miraç Akbulut’un X hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Akbulut, “Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır.” mesajını paylaştı.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz da bu mesajın nedenini anlattı. Saymaz, Akbulut’un bugün Kahramanmaraş Vali Yardımcısı olduğunu, 2021 yılında ise Ordu’nun Korgan ilçesinde kaymakam olarak görev yaptığını söyledi. O dönemde Ordu Valisi’nin de Tuncay Sonel olduğunu belirtti.

30 AĞSUTOS'UN KUTLANMADIĞINI GÖRÜNCE 29 EKİM'İ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLAMAK İSTEDİ

Saymaz’ın anlattığına göre Akbulut, Korgan’a atandıktan sonra 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. Ancak törende katılımın çok düşük olduğunu gördü. Bunun üzerine ilçede kutlama için bir hazırlık yapılmadığını, komite kurulmadığını ve belediyenin de sürece ilgi göstermediğini öğrendi.

Bunun ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kapsamlı bir hazırlık başlatıldı. Saymaz, Akbulut’un bu aşamada, “O zaman 29 Ekim’e çok iyi hazırlanalım.” dediğini aktardı.

Hazırlık kapsamında ilçedeki büyük bayrakların caddelere asılması, hoparlörlerden “10. Yıl Marşı, İzmir Marşı çalınacak.” denilmesi, halkın kortejle yürümesi, fener alayı düzenlenmesi, kadınlara güller dağıtılması, resim sergisi açılması ve cumhuriyet resepsiyonu yapılması kararlaştırıldı.

"MUHALEFET VEKİLLERİ DAVET ETME" UYARISI

Saymaz, bu hazırlıkların bir başka nedenle de tartışma yarattığını anlattı. Buna göre Korgan’daki törenlere ilk kez muhalefet milletvekilleri de çağrıldı.

Saymaz'ın aktardığına göre; CHP Samsun Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile o dönem Demokrat Parti’de bulunan Cemal Enginyurt’un davet edilmesi bazı çevreleri rahatsız etti.

Saymaz, bu itirazların, “Çağırma muhalifleri. Muhalifleri çağırma tantana çıkar.” sözleriyle dile getirildiğini aktardı. Ancak Akbulut’un buna karşı çıktığını ve milletvekillerinin de yörenin temsilcisi olduğunu savunduğunu söyledi.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİ KULLANDI TARİKATÇILAR ÇILDIRDI

29 Ekim’de yapılan törende Akbulut’un bir konuşma yaptığı da Saymaz’ın aktardıkları arasında yer aldı. Saymaz, kaymakamın konuşmasında şu ifadeleri kullandığını söyledi:

“Atatürk’ün deyimiyle Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat medeniyet tarikatıdır.Nazarıyla yaklaşıp her alanda gerçekleştirmiş olduğumuz inkılapları geliştirerek medeni, çağdaş ve gelişmiş bir memleket olmanın gayreti içerisinde bulunmaya devam edeceğiz. ”

Saymaz’a göre bu sözler törene katılan yurttaşlar tarafından alkışlandı. Ancak ilçe bürokrasisinde rahatsızlık yarattı. Özellikle Atatürk’ün tarikatlara ilişkin sözlerinin törende dile getirilmesinin ardından şikâyet telefonlarının açıldığını söyledi.

TUNCAY SONEL 10. YIL MARŞINI ENGELLEDİ İDDİASI

Saymaz, akşam saatlerinde yapılan yürüyüşte halkın “Mustafa Kemal’in askerleriyiz.” sloganlarıyla ilerlediğini anlattı. Akbulut’un da yürüyüş sırasında, “Son bir kez daha 10. Yıl Marşı’nı çalalım.” dediğini aktardı.

Ancak Saymaz’ın anlatımına göre buna izin verilmedi. Saymaz, o an için, “Yasak diyorlar. Tuncay Sönel’den telefon geldi. ‘Çaldırmayın. Yürüyüşü dağıtın.’ diyorlar.” sözlerini kullandı.

"SARHOŞ GELDİ" DEYİP TÖREN SONRASI AÇIĞA ALINDI

Saymaz, 29 Ekim töreninin ardından Akbulut’un açığa alındığını söyledi. Bunun gerekçesi olarak ise AKP ilçe yöneticilerinin “Kaymakam sarhoş geldi.” iddiasının öne sürüldüğünü anlattı. Akbulut’un aylarca açıkta beklediğini, daha sonra ise haklılığının ortaya çıktığını belirtti.

"DÜŞMEZ KAKMAZ BİR ALLAH"

Saymaz, yaşanan sürecin bugün geldiği noktayı ise şu sözlerle özetledi: