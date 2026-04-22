AKP'li başkanın Atatürksüz 23 Nisan afişine CHP'li gençlerden müdahale!

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan için hazırlanan afişler kamuoyunda tepki topladı. Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan afişlerinde Atatürk’e yer vermedi. Bunun üzerine CHP Derince Gençlik Kolları üyeleri, billboardlardaki afişlerin üzerine Atatürk görselleri yerleştirdi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırlanan afişlerde Atatürk’ün bulunmaması eleştirilerin odağı haline geldi. Bayramı çocuklara armağan eden liderin afişlerde yer almaması, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun” mesajıyla hazırlanan afişlerde Atatürk yerine Başkan Büyükakın’ın fotoğraflarının kullanılması, birçok kişi tarafından “23 Nisan’ın ruhuna aykırı” şeklinde değerlendirildi. Sözcü'de yer alan habere göre tepkiler büyüyünce CHP Derince Gençlik Kolları harekete geçti. İlçe gençlik kolları başkanı Caner Boztepe, Atatürk’ün yer almadığı panolara yeni afişler astı.

“23 NİSAN ATATÜRK’SÜZ OLMAZ”

Eylemin ardından kısa bir açıklama yapan Boztepe, 23 Nisan’ın tarihsel önemine dikkat çekerek, “Bu bayram, Atatürk’ün çocuklara armağanıdır. Onsuz kutlanamaz” ifadelerini kullandı.