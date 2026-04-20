Bir itirafçı daha mahkemede çark etti: Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma!

Yayınlanma:
'Aziz İhsan Aktaş' davasında 2'nci duruşma görülmeye başlandı. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki 3 no'lu salonda görülen duruşmada, “etkin pişmanlık” kapsamında iki ifade veren Burak Korzay suçladığı isimle ilgili olarak "kesin bir görgüm yoktur" dedi. Davada “mağdur” olarak yer alan ve duruşmaya katılarak mahkemede söz alan 9 kişi de şikayetçi olmadığını söyledi.

Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci duruşma başladı. Duruşmada avukatlar, mahkeme başkanına yargılamanın işleyişine ilişkin çeşitli sorular yöneltti.

Mahkeme başkanı, bu hafta pazartesi, salı ve çarşamba günleri duruşma yapılacağını, istisnai durumlar dışında perşembe gününe kadar da yargılamanın süreceğini belirtti. Ayrıca sanık savunmalarının ardından mağdur beyanlarına geçileceğini belirten başkan, duruşmaların 22 Mayıs’a kadar devam edeceğini ve Kurban Bayramı öncesinde ara kararların açıklanacağını söyledi. Ayrıca dosyada yer alan “Yaprak” ve “XYZ49QP” adlı gizli tanıkların duruşmada bu hafta dinlenmesine karar verildi.

"KESİN BİR GÖRGÜM YOKTUR"

Duruşmada, “etkin pişmanlık” kapsamında 10 ve 21 Temmuz tarihlerinde savcılığa iki ayrı ifade veren ve tahliye edilen İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay da savunma yapmak üzere kürsüye çıktı. Korzay, etkin pişmanlık ifadesinde suçladığı isimle ilgili olarak, "Gözaltında tutuklulukta geçirdiğim sürede düşündüm, şüphelerim oldu ancak kesin bir görgüm yoktur" açıklamasında bulundu.

Mahkeme başkanı ve Korzay arasındaki konuşma şu şekilde:

Korzay: “Şüphelendim ama gözümle bir şey görmedim.”

Mahkeme başkanı: “Şüphelerinizin sebebi somut bir şeye dayanıyor mu?”

Korzay: “Şu an için dayanmıyor. Yaklaşık maliyetle alakalı ben hiçbir bilgi paylaşmadım. Rana Hanım’ın savunmasını okuduktan sonra güncelleyeyim; şüphelerim minimalize oldu ama gözümle gördüğüm bir şey yok.”

9 KİŞİ DE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEDİ

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü Davasında “mağdur” olarak yer alan ve bugünkü duruşmaya katılarak mahkemede söz alan 9 kişi de “şikayetçi değilim” dedi. Duruşmaya 1 saatlik ara verildi.

İTİRAFÇILAR TEK TEK İFADESİNİ GERİ ÇEKTİ

İBB Davası'nda tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'itirafçı' olarak ifade veren sanık Vedat Şahin, "itirafçı"lıktan vazgeçmişti. “itirafçı” Murat Kapki’nin ifadelerini geri çektiğini bildiren dilekçesi sonrası gözler Adem Soytekin’e çevrilmişti. Soytekin’in İmamoğlu’nu görünce ayağa kalkması ve önceki celsedeki tavrı, soruşturmada benzer bir kırılma yaşanıp yaşanmayacağı tartışmasını yeniden alevlendirdiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

