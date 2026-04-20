Fikret Bila

CHP'liler pes etmez

Yayınlanma:

YÖN/FİKRET BİLÂ

İktidar, gözaltına alınan, tutuklanan CHP’li belediye başkalarına her hafta bir yenisini ekliyor.

Son olarak İstanbul Ataşehir’in CHP’li belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve çalışma arkadaşları gözaltına alındılar.

İktidar, CHP’li belediye başkanlarının tutuklanmasını, aylarca cezaevinde kalmalarını sıradanlaştırmaya çalışıyor.

Belediye başkanının tutuklanmasının rutin bir olaymış gibi algılanmasını sağlamaya çalışıyor.

Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması, aylarca cezaevinde tutulmaları rutin, sıradan bir olay değildir.

Aksine olağanüstü bir olaydır.

Siyasetin olağan akışına aykırıdır.

Demokratik, hukuk devleti ilkelerine aykırıdır.

Haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı olmadan seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanması, görevden alınmaları, yerlerine kayyım atanması olağan bir sürece değil olağanüstü bir sürecin yaşandığını gösterir.

Bu sürece karşı durmak sadece ana muhalefet partisi CHP’nin değil, demokrasiye, laik hukuk devletine inanan tüm muhalefet partilerinin görevidir.

CHP’liler bu baskı sürecine boyun eğip pes eder mi?

Etmezler.

Aksine iktidara karşı demokratik mücadele azimlerini güçlendirir.

CHP’lilerin hem siyasi hem hukuki alanda direnişlerini yaygınlaştırır.

İktidarın bu baskı yöntemiyle CHP’lileri sindireceklerini sanmaları büyük bir yanılgıdır.

Atatürk liderliğinde laik cumhuriyeti kuran, İsmet İnönü liderliğinde çok partili demokrasiyi getiren, Ecevit liderliğinde halkçılık ilkesini hayata geçiren CHP’lilerin bugünkü baskıyı kabullenmeleri mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden, CHP’nin ilkelerinden, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden vazgeçmez, ödün vermezler.

İktidarın bu süreçteki bir hesabı da CHP’nin bölünmesi, içinden bir parti daha çıkmasıdır.

CHP’liler böyle bir tuzağa düşmemelidir.

Bu tuzağı boşa çıkaracak deneyimleri vardır.

Tarihten ders almışlardır.

CHP’nin tek hedefi seçim sandığını halkın önüne getirmek olmalıdır.

Demokratik mücadelesini bu amaca kilitlemelidir.

Sadece CHP’liler değil, CHP’li olmayan kesimler de CHP’ye yapılan haksızlıkların, hukuksuzların farkındadır.

Demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına dayalı, yargının siyasallaşmadığı, Hazine kaynaklarının halk için kullanıldığı bir Türkiye’ye ulaşmanın yolu sandığa ulaşmaktan geçiyor.

CHP’liler bu amaca ulaşıncaya kadar pes etmeden demokratik mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Bu amaca kilitlenmek kendine güvenen diğer muhalefet partilerinin de görevi olmalıdır.

Türkiye’nin bu süreçten kurtulmasının başka yolu yoktur.

