AKP'den bomba PKK iddiası! "Silah takviyesi yapıp eğitim veriyorlar"

Süreç kapsamında PKK lideri Öcalan'ın statüsünün belirlenmesine yönelik DEM Parti tarafından getirilen eleştirilerin ardından MHP Lideri, Öcalan'ın statüsü için isim önerisi vermişti. Ancak bu çıkış AKP'de karşılık bulmadı. Parti kurmayları Öcalan'a statü vermek yerine şartlarının iyileştirilebileceğini söyledi. AKP'liler PKK'nın mağaralara silah takviyesi yapıp eğitim verdiğini belirtti.

İmralı Süreci, yasal adımların atılmaması nedeniyle tıkanma noktasına geldi. Devlet Bahçeli’nin, sürecin önünü açmak amacıyla PKK ve DEM Parti’nin “Öcalan’a statü” talebine yönelik yaptığı çıkış ise henüz karşılık bulmadı. PKK tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, iktidarın halen somut adım atmaması nedeniyle sürecin fiilen dondurulduğu ifade edilmişti. Tülay Hatimoğulları da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada süreçte tıkanmalar yaşandığını belirtmişti.

AKP'DEN BOMBA İDDİA: PKK SİLAH TAKVİYESİ YAPIP EĞİTİME BAŞLADI

İktidara yakınlığı ile bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre AKP'li kaynaklar Öcalan'a statü verilmesine sıcak bakmıyor. "Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının esnetilmesinin, Kandil’le doğrudan iletişim kurabilmesinin ve gazeteciler, akademisyenler gibi toplumun farklı kesimleri ile görüşmeler yapabilmesinin önünün açılmasına sıcak bakılabileceği" kaydedildi.

Parti kaynakları süreçteki hukuki çerçevenin ancak PKK'nın atacağı adımlara bağlı olduğunu fakat PKK'nın da mağaraları boşaltmadığı gibi tahkimatı artırdığını, örgüt içerisinde silah bırakmaya direnenler olduğunu ve eğitimlerin verildiğini söyledi:

“Ama şu anda somut gelişme yok, tam tersine tahkimatı artırıyorlar. Silah depolarını, mağaraları boşaltmıyorlar. DEM Parti bunu gündeme getirmiyor hiç. Örgütte silah bırakmaya direnen bazı gruplar var. Asıl onlar problem çıkarıyor. Süreci de uzatıyorlar. Bazı mağaralara silah takviyesi yapılmış. Eğitim veriliyor. Bunlar ortadayken ne için yasa çıkaracağız? Silah bırakmadan biz ihtimaller üzerine yasa yapmayız”

"STATÜ YOK: ŞARTLAR ESNEYEBİLİR"

AKP'li kaynaklar statü yerine Öcalan'ın şartlarının iyileştirilebileceğini söyledi. Kandil ile Öcalan arasında doğrudan iletişim ve Öcalan'ın gazeteciler ve akademisyenler ile görüşmesine sıcak bakıldığı ifade edildi. Bunlarla beraber Öcalan'ın statüsü için, "Bu sürecin üç ana aktörü var, Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli ve Öcalan. Öcalan için bu statüden daha önemli ne olabilir?" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

