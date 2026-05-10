TEM Otoyolu'nda otobüs yandı! Yolcular tahliye edildi

İzmir’den tur seyahati için İstanbul’a gitmekte olan Fatih Şahin yönetimindeki yolcu otobüsünden, TEM Otoyolu’nun Tepeören mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden diğer sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunması üzerine şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları hızla tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen alevler ise otobüsün tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

Otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Öte yandan otobüste bulunan 43 yolcu, başka otobüslerle gidecekleri noktalara ulaştırıldı. (AA)