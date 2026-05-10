TEM Otoyolu'nda otobüs yandı! Yolcular tahliye edildi

TEM Otoyolu'nda otobüs yandı! Yolcular tahliye edildi
Yayınlanma:
İzmir’den İstanbul’a seyir halindeki yolcu otobüsünden, TEM Otoyolu Tepeören mevkisinde dumanlar yükseldi. Otobüsteki 43 yolcu tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İzmir’den tur seyahati için İstanbul’a gitmekte olan Fatih Şahin yönetimindeki yolcu otobüsünden, TEM Otoyolu’nun Tepeören mevkisinde dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden diğer sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunması üzerine şoför, otobüsü emniyet şeridine çekerek yolcuları hızla tahliye etti.

Kısa sürede büyüyen alevler ise otobüsün tamamını sardı.

tem-otoyolunda-otobus-yandi-yolcular-tahliye-edildi-2.jpg

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik önlemleri kapsamında yolun iki şeridini trafiğe kapattı.

Otobüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

tem-otoyolunda-otobus-yandi-yolcular-tahliye-edildi-3.jpg

Kadıköy'de mahalleliyi sokağa döken yangın: 4 araç hurdaya döndüKadıköy'de mahalleliyi sokağa döken yangın: 4 araç hurdaya döndü

YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLERE BİNDİRİLDİ

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle otobüste hasar meydana geldi.

Öte yandan otobüste bulunan 43 yolcu, başka otobüslerle gidecekleri noktalara ulaştırıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
Bakanlıktan TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına ilk açıklama
Bakanlıktan TÜİK Başkanı'nın görevden alınmasına ilk açıklama
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi!
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında sürpriz evlilik teklifi!
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 6 ayrı operasyonda 659 kilo uyuşturucu ele geçirildi