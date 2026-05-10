Beykoz'da makam AKP'ye geçince belediye arazilerinin satışı hızlandı

Beykoz Belediyesi, yargının daha önce 'hukuka aykırı' bularak durdurduğu taşınmaz satışları için yeniden harekete geçti. Belediye yönetiminin CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından alınan kararla, Çubuklu Mahallesi'ndeki 41 milyon lira değerindeki beş taşınmazın ihale süreci başlatıldı.

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre Beykoz Belediyesi, mülkiyetinde bulunan Çubuklu Mahallesi'ndeki ticaret, ticaret-konut ve konut imarlı beş ayrı taşınmazı satış listesine koydu. Toplam muhammen bedeli 41 milyon 560 bin lirayı aşan bu satış kararı, belediyedeki yönetim değişiminin hemen ardından geldi. CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılması sonrası makama oturan ve daha sonra AKP'ye geçen Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel döneminde alınan bu karar, ilçedeki kamu varlıklarının geleceğine dair tartışmaları beraberinde getirdi.

41 MİLYON LİRALIK İHALE 13 MAYIS'TA

Belediye tarafından yayımlanan resmi ilana göre; satışa sunulan taşınmazlar ticaret ve konut alanı imar durumuna sahip. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan ihaleler, 13 Mayıs tarihinde Beykoz Belediyesi Encümen Salonu'nda yapılacak. İlan dosyasındaki teknik verilere göre, elden çıkarılacak beş taşınmazın toplam değeri 41 milyon 560 bin TL olarak belirlendi.

Son Dakika | Beykoz Belediyesi davasında ara karar: Alaattin Köseler yine tahliye edilmedi

SATIŞ YETKİSİ YARGIYA TAKILMIŞTI

Beykoz'daki taşınmaz satışları geçtiğimiz yıl yargı engeline takılmıştı. Belediye ve bağlı şirketlerin SSK ile vergi borçlarına karşılık taşınmaz satışı yapılabilmesi için belediye meclisinden yetki alınmış, ancak CHP'li meclis üyeleri Gökhan Taneri Vural ile Burak Korkmaz konuyu yargıya taşımıştı. Açılan davada, meclis tarafından verilen yetki devrinin iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmişti.

İDARE MAHKEMESİ: TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞABİLİR

Dosyayı inceleyen İstanbul 7. İdare Mahkesi, belediye taşınmazlarının kaderini belirleyen kritik bir karara imza atmıştı. Mahkeme, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e maddesini hatırlatarak, taşınmaz satış yetkisinin doğrudan belediye meclisine ait olduğuna vurgu yaptı. Yetki devrine ilişkin kararın hukuka aykırı olduğunu saptayan mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yargı kararının gerekçesinde, söz konusu işlemin uygulanması halinde 'telafisi güç zararlar doğabileceği' uyarısı yer almıştı.

YÖNETİM DEĞİŞTİ SATIŞ KARARI GELDİ

Yargının 'zarar doğar' uyarısına ve iptal kararına rağmen, belediye yönetimindeki siyasi değişimle birlikte satış süreci yeniden hız kazandı. Görevden uzaklaştırılan Alaattin Köseler'in yerine gelen ve siyasi tercihini AKP'den yana kullanan Özlem Vural Gürzel yönetimindeki belediye, toplam bedeli 41 milyon lirayı aşan beş taşınmazın satışı için 13 Mayıs'ı işaret etti. Kamuoyunda tartışma yaratan bu hamleyle, Çubuklu'daki değerli arazilerin mülkiyeti belediyeden ayrılacak.