Rafting botu devrildi 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Düzce’de akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana gelen olayda, Melen Çayı’nda rafting turuna katılan Cansu Engin Çamur’un da bulunduğu 7 kişilik bot, Esentepe mevkisinde devrildi.

Bottan düşerek akıntıya kapılan Çamur suda kaybolurken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çamur’un bulunması için rafting botlarıyla hem suda hem de kıyıda arama çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yürütülen çalışmalar sonucunda, botun devrildiği noktaya yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Sakarya’nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde, 35 yaşındaki Cansu Engin Çamur’un cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan Çamur’un cenazesi, otopsi işlemleri için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)