16 yaşındaki çocuk borç yüzünden öldürüldü
Elazığ’da dün gece saatlerinde Yıldızbağları Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Doruk Efe Bingöl ile E.A.B. isimli çocuk arasında iddiaya göre borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.A.B., yanında bulunan bıçakla Doruk Efe Bingöl’ü yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Doruk Efe Bingöl, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
GÖZALTINA ALINDI
Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.
Olayın ardından E.A.B. isimli çocuk, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)
