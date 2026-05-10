Kadın çalışanı yerlerde tekmeledi! Dev market zincirinde skandal görüntüler

Yayınlanma:
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden birinde, 'bölge sorumlusu' sıfatıyla görev yapan yönetici, kadın çalışanı darp etti. Savunmasız kadını yerde de tekmelemeye devam eden saldırganın görüntüleri kamuoyunda infial yaratırken, olayla ilgili hem adli hem de idari süreç başlatıldı.

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan dev bir market zincirinde meydana geldi. Mağazada "bölge sorumlusu" olarak görev yapan erkek şahıs, o sırada bilgisayar başında işini yapan kadın çalışana yöneldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; bölge sorumlusunun, kadın çalışana herhangi bir uyarıda bulunmadan önce tokat, ardından yumruklarla saldırdığı görülüyor.

YERDE DE DEVAM ETTİ

Mesai saatleri içerisinde gerçekleşen saldırı karşısında şaşkınlığa uğrayan genç kadın, aldığı darbelerden korunabilmek için yere kapandı. Ancak bölge sorumlusu, saldırgan tavrını sürdürerek yerde savunmasız halde yatan kadın çalışanı tekme ve tokatlarla darp etmeye devam etti.

İçeride başlayan tartışma dışarıda kavgaya döndü! Market çalışanı ile müşteri birbirine girdi!İçeride başlayan tartışma dışarıda kavgaya döndü! Market çalışanı ile müşteri birbirine girdi!

ÇİFTE SORUŞTURMA

Görüntülerin yarattığı büyük tepkinin ardından yetkililer harekete geçti. Şiddet uygulayan şahıs hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı market zinciri de bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Market yönetimi, 'bölge sorumlusu' olarak çalışan personeli görevinden uzaklaştırdığını ve hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
Afet yönetimi cemaatlere mi devrediliyor? AFAD'dan 11 vakfa resmi kurtarma vizesi!
Afet yönetimi cemaatlere mi devrediliyor? AFAD'dan 11 vakfa resmi kurtarma vizesi!
Beykoz'da makam AKP'ye geçince belediye arazilerinin satışı hızlandı
Beykoz'da makam AKP'ye geçince belediye arazilerinin satışı hızlandı
1 tonluk kurbanlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı
1 tonluk kurbanlık boğanın fiyatı dudak uçuklattı