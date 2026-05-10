Kadın çalışanı yerlerde tekmeledi! Dev market zincirinde skandal görüntüler

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, Türkiye genelinde binlerce şubesi bulunan dev bir market zincirinde meydana geldi. Mağazada "bölge sorumlusu" olarak görev yapan erkek şahıs, o sırada bilgisayar başında işini yapan kadın çalışana yöneldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; bölge sorumlusunun, kadın çalışana herhangi bir uyarıda bulunmadan önce tokat, ardından yumruklarla saldırdığı görülüyor.

YERDE DE DEVAM ETTİ

Mesai saatleri içerisinde gerçekleşen saldırı karşısında şaşkınlığa uğrayan genç kadın, aldığı darbelerden korunabilmek için yere kapandı. Ancak bölge sorumlusu, saldırgan tavrını sürdürerek yerde savunmasız halde yatan kadın çalışanı tekme ve tokatlarla darp etmeye devam etti.

ÇİFTE SORUŞTURMA

Görüntülerin yarattığı büyük tepkinin ardından yetkililer harekete geçti. Şiddet uygulayan şahıs hakkında adli makamlarca soruşturma başlatılırken, olayın yaşandığı market zinciri de bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Market yönetimi, 'bölge sorumlusu' olarak çalışan personeli görevinden uzaklaştırdığını ve hakkında idari soruşturma açıldığını duyurdu.