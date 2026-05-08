İçeride başlayan tartışma dışarıda kavgaya döndü! Market çalışanı ile müşteri birbirine girdi!

Bursa'da üç harfli olarak bilinen zincir marketlerden birinde çalışanlar ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Market içinde başlayan tartışma, marketin dışında kavgaya dönüştü.

Market çalışanını yumruklayıp kaçmışlardı: 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan zincir marketin şubesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

İÇERİDE BAŞLAYAN TARTIŞMA DIŞARIDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre market çalışanı ile müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Market içinde başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

Taraflar birbirlerini iterek, yere düşürüp darbederken, çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi.

Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede sona ererken o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)