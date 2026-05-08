Motosikleti devrilen polis memuru yaralandı

Saat 15:00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü polis memuru Ömer K. yaralandı. Bursa-Ankara kara yolu Kınık Mahallesi mevkisinde meydana olayda, İnegöl'den Bozüyük yönüne seyir halindeyken polis memuru Ömer K.'nin kontrolünü yitirdiği 34 YL 9615 plakalı motosiklet devrildi.

Düşerek yaralanan sürücüye, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahale yapıldı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen polis memuru kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Ömer K.’nin, İstanbul Maltepe Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. (DHA)

