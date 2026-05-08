Kadına şiddet için şehir değiştiriyorlar: Kız arkadaşını öldürmek için Bursa'dan İstanbul'a geldi!

Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'nda Esin A. (32), Bursa’dan İstanbul’a gelen eski erkek arkadaşı Kadir K. (32) tarafından silahla vuruldu. Şakağından yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kadir K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu’nda Esin A. (32), Bursa’dan İstanbul’a gelen eski erkek arkadaşı Kadir K. (32) tarafından silahla vuruldu. Şakağından yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kadir K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'dan gelip İstanbul'un orta yerinde eski sevgilisini vurduBursa'dan gelip İstanbul'un orta yerinde eski sevgilisini vurdu

7 Mayıs Perşembe günü saat 01.45 sıralarında Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K., eski kız arkadaşı Esin A.’ya tabancayla ateş etti. Şakağından yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BURSA’DAN İSTANBUL'A GELMİŞ!

Hastanede tedavi altına alınan Esin A.’nın bilincinin açık ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, hastanede görüştüğü kadının ifadesinde, saldırıyı eski erkek arkadaşı Kadir K.’nin gerçekleştirdiğini, şüphelinin Bursa’da yaşadığını ve olay için İstanbul’a geldiğini söylediğini belirledi.

Boşanma aşamasındaydı! Rabia'nın katili hakkında karar: İndirim uygulanmadıBoşanma aşamasındaydı! Rabia'nın katili hakkında karar: İndirim uygulanmadı

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olay yeri incelemesinde 3 boş kovan bulan polis ekipleri, olayın çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, kaçmaya çalışan kadının eski erkek arkadaşı tarafından kovalandığı görüldü. Şüphelinin olayın ardından taksiyle kaçtığı tespit edildi. Kadir K.’nin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

3 SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kadir K. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Türkiye
Eski kiracı 74 yaşındaki iş yeri sahibini sopayla dövdü! Gözü dönen saldırganın o anları kamerada
Eski kiracı 74 yaşındaki iş yeri sahibini sopayla dövdü! Gözü dönen saldırganın o anları kamerada
FETÖ firarileri yurt dışı yolunda yakalandı!
FETÖ firarileri yurt dışı yolunda yakalandı!