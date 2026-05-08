Kadına şiddet için şehir değiştiriyorlar: Kız arkadaşını öldürmek için Bursa'dan İstanbul'a geldi!

İstanbul Beyoğlu’nda Esin A. (32), Bursa’dan İstanbul’a gelen eski erkek arkadaşı Kadir K. (32) tarafından silahla vuruldu. Şakağından yaralanarak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Kadir K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı.

7 Mayıs Perşembe günü saat 01.45 sıralarında Fetihtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir K., eski kız arkadaşı Esin A.’ya tabancayla ateş etti. Şakağından yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BURSA’DAN İSTANBUL'A GELMİŞ!

Hastanede tedavi altına alınan Esin A.’nın bilincinin açık ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, hastanede görüştüğü kadının ifadesinde, saldırıyı eski erkek arkadaşı Kadir K.’nin gerçekleştirdiğini, şüphelinin Bursa’da yaşadığını ve olay için İstanbul’a geldiğini söylediğini belirledi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olay yeri incelemesinde 3 boş kovan bulan polis ekipleri, olayın çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, kaçmaya çalışan kadının eski erkek arkadaşı tarafından kovalandığı görüldü. Şüphelinin olayın ardından taksiyle kaçtığı tespit edildi. Kadir K.’nin 3 suç kaydı olduğu belirlenirken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

3 SUÇ KAYDI OLAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Kadir K. çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)