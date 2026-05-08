FETÖ firarileri yurt dışı yolunda yakalandı!
Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı. 5 şüpheli de tutuklandı.
Banyoya gizli bölme yaptırmış: Firari FETÖ hükümlüsü böyle yakalandı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara kara yolu üzerinde denetim gerçekleştirdi.
Denetim sırasında Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı’nda bir aracı durdurdu.
4 FETÖ FİRARİSİ İLE 1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI
Durdurulan araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelileri A.A, H.K, S.Ç. ve M.G. ile organizatör K.O. yakalandı.
Emniyete götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli, hakimlik sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)