Banyoya gizli bölme yaptırmış: Firari FETÖ hükümlüsü böyle yakalandı

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından “FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan yargılandığı davada 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlünün şehirde olduğu öğrenildi.

BANYODAKİ GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDI!

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda firari hükümlünün kaldığı adres tespit edildi ve söz konusu adrese, polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı!

Ekiplerin evde yaptığı aramalar sırasında, 2016 yılından bu yana arama kaydı bulunan hükümlü evinin banyosunda bulunan gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

İsmi açıklanmayan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. (DHA)